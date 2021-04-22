Добірка фільмів з Джеком Ніколсоном, які номінували на Оскар

Джерело:24 канал
Сьогодні, 22 квітня, виповнюється 84 роки Джеку Ніколсону. Кар'єру блискучого американського актора прикрасили 12 номінацій на Оскар.
Також Ніколсон є володарем безлічі інших нагород, зокрема семи "Золотих глобусів", шести премій Національної ради кінокритиків Сполучених Штатів Америки і лауреатом премії Гільдії кіноакторів США. Найяскравіша добірка фільмів з актором – далі в сюжеті.
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Сценаристу Роберту Тауну запропонували адаптувати "Великого Гетсбі". Йому хотіли виписати надзвичайний на ті часи гонорар – 175 тисяч доларів.
Але Таун відмовився заради власного оригінального проєкту. На сценарій "Китайського кварталу" витратили 10 місяців.
Трейлер фільму "Китайський квартал": дивіться відео
Результатом став детектив про Лос-Анджелеських багатіїв та бідних, змови і скандали, махінації і корупцію. У фільмі Джек Ніколсон зіграв головну роль і потрапив в список номінантів Американської кіноакадемії.
П'ята спроба Ніколсона взяти в руки заповітну золоту статуетку. Тоді актор іронічно жартував, що, може, йому дадуть нагороду з жалю.Відзначимо! В результаті екранізація роману Кена Кізі стала головним фільмом Оскара 1976 року і виграла в 5 з 9 номінацій. Тоді і Ніколсон завоював свій перший Оскар за найкращу чоловічу роль.
"Пролітаючи над гніздом зозулі" – фільм про дрібного кримінального веселуна, який симулює божевілля, сподіваючись "відкосити" від неминучої в'язниці у психіатричній лікарні.
Трейлер фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі": дивіться відео
Витівка героя вдається, проте виявляється, що режим божевільні нітрохи не солодший від тюремного.
Дебютний голлівудський сценарій Аарона Соркіна. Тоді ще ніхто не знав, що він – майбутній маестро діалогового кіно.
Дія картини розгортається в залі суду і задушливих кімнатах, де Том Круз розробляє стратегію захисту незаконно звинуваченого вояки. Джек Ніколсон зіграв опонента Круза, представника армії, який бажав "зам'яти" конфлікт.
Трейлер фільму "Декілька хороших хлопців": дивіться відео
Сценарій Соркіна критики обізвали передбачуваним, але фільм все одно оцінили – багато в чому завдяки Ніколсону.
Сам актор скромно зауважив, що 5 мільйонів його гонорару – один з рідкісних випадків, коли такі великі гроші були витрачені не даремно. Мабуть, це була інвестиція в одну з кращих акторських робіт 1992 року.
У 1997 році Джек Ніколсон втретє знявся у режисера Джеймса Брукса. Він зіграв неврівноваженого, самотнього мізантропа Мелвіна, який страждає на параною і зовсім не любить тварин, особливо сусідського собаку.
Трейлер фільму "Краще не буває": дивіться відео
Спочатку головну роль пропонували Джону Траволті, але той відхилив пропозицію. А міг би отримати Оскар за найкращу чоловічу роль, як це вдалося зробити Джеку Ніколсону.
Вкотре роль пропонували одному актору, а дісталася Джеку Ніколсону, і він "вичавив" з неї максимум. Олександр Пейн відправив у подорож чергового персонажа, що переживає кризу. Уоррен Шмідт сідає в житловий трейлер і їде через всю країну в пошуках сенсу життя.
Трейлер фільму "Про Шмідта": дивіться відео
Спочатку за кермо повинен був сісти Білл Мюррей, але він відмовився. У підсумку всі почесті зібрав Джек Ніколсон. Хай там як, Мюррей своє надолужив рік потому, отримавши номінацію за "Труднощі перекладу".
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Ніколсона вважають одним із найвеличніших акторів в історії кіно. Наразі він не знімається у фільмах. Але навіть якщо актор вже ніколи не з'явиться на великих екранах, він, зігравши в понад 70 картинах, залишив нам такий спадок фільмів і стільки нескінченних варіацій себе, що глядачі завжди можуть до нього звернутися.
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