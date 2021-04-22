Добірка фільмів з Джеком Ніколсоном, які номінували на Оскар

Сьогодні, 22 квітня, виповнюється 84 роки Джеку Ніколсону. Кар'єру блискучого американського актора прикрасили 12 номінацій на Оскар.

Також Ніколсон є володарем безлічі інших нагород, зокрема семи "Золотих глобусів", шести премій Національної ради кінокритиків Сполучених Штатів Америки і лауреатом премії Гільдії кіноакторів США. Найяскравіша добірка фільмів з актором – далі в сюжеті.

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"Китайський квартал", номінант премії Оскар 1975 року

Сценаристу Роберту Тауну запропонували адаптувати "Великого Гетсбі". Йому хотіли виписати надзвичайний на ті часи гонорар – 175 тисяч доларів.

Але Таун відмовився заради власного оригінального проєкту. На сценарій "Китайського кварталу" витратили 10 місяців.

Трейлер фільму "Китайський квартал": дивіться відео

Результатом став детектив про Лос-Анджелеських багатіїв та бідних, змови і скандали, махінації і корупцію. У фільмі Джек Ніколсон зіграв головну роль і потрапив в список номінантів Американської кіноакадемії.

"Пролітаючи над гніздом зозулі", лауреат премії Оскар 1976 року

П'ята спроба Ніколсона взяти в руки заповітну золоту статуетку. Тоді актор іронічно жартував, що, може, йому дадуть нагороду з жалю.

В результаті екранізація роману Кена Кізі стала головним фільмом Оскара 1976 року і виграла в 5 з 9 номінацій. Тоді і Ніколсон завоював

"Пролітаючи над гніздом зозулі" – фільм про дрібного кримінального веселуна, який симулює божевілля, сподіваючись "відкосити" від неминучої в'язниці у психіатричній лікарні.

Трейлер фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі": дивіться відео

Витівка героя вдається, проте виявляється, що режим божевільні нітрохи не солодший від тюремного.

"Декілька хороших хлопців", номінація на Оскар 1993 року

Дебютний голлівудський сценарій Аарона Соркіна. Тоді ще ніхто не знав, що він – майбутній маестро діалогового кіно.

Дія картини розгортається в залі суду і задушливих кімнатах, де Том Круз розробляє стратегію захисту незаконно звинуваченого вояки. Джек Ніколсон зіграв опонента Круза, представника армії, який бажав "зам'яти" конфлікт.

Трейлер фільму "Декілька хороших хлопців": дивіться відео

Сценарій Соркіна критики обізвали передбачуваним, але фільм все одно оцінили – багато в чому завдяки Ніколсону.

Сам актор скромно зауважив, що 5 мільйонів його гонорару – один з рідкісних випадків, коли такі великі гроші були витрачені не даремно. Мабуть, це була інвестиція в одну з кращих акторських робіт 1992 року.

"Краще не буває", номінація на Оскар 1998 року

У 1997 році Джек Ніколсон втретє знявся у режисера Джеймса Брукса. Він зіграв неврівноваженого, самотнього мізантропа Мелвіна, який страждає на параною і зовсім не любить тварин, особливо сусідського собаку.

Трейлер фільму "Краще не буває": дивіться відео

Спочатку головну роль пропонували Джону Траволті, але той відхилив пропозицію. А міг би отримати Оскар за найкращу чоловічу роль, як це вдалося зробити Джеку Ніколсону.

"Про Шмідта", номінація на Оскар 2003 року

Вкотре роль пропонували одному актору, а дісталася Джеку Ніколсону, і він "вичавив" з неї максимум. Олександр Пейн відправив у подорож чергового персонажа, що переживає кризу. Уоррен Шмідт сідає в житловий трейлер і їде через всю країну в пошуках сенсу життя.

Трейлер фільму "Про Шмідта": дивіться відео

Спочатку за кермо повинен був сісти Білл Мюррей, але він відмовився. У підсумку всі почесті зібрав Джек Ніколсон. Хай там як, Мюррей своє надолужив рік потому, отримавши номінацію за "Труднощі перекладу".

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Ніколсона вважають одним із найвеличніших акторів в історії кіно. Наразі він не знімається у фільмах. Але навіть якщо актор вже ніколи не з'явиться на великих екранах, він, зігравши в понад 70 картинах, залишив нам такий спадок фільмів і стільки нескінченних варіацій себе, що глядачі завжди можуть до нього звернутися.

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