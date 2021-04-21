Все менше часу залишається до церемонії нагородження Оскар-2021, яка відбудеться в ніч з 25 на 26 квітня. На нагороди претендують одні з найпопулярніших фільмів року. А поки весь світ затамував подих в очікуванні на шоу, ми вирішили згадати рекордні тріумфи фільмів на Оскарі.

Складно повірити, що із 23 номінацій Оскара деякі стрічки змогли вибороти 11 золотих статуеток! І такий рекорд був не один раз. Які ж фільми відзначились таким дивовижним тріумфом – про це дізнавайтесь у матеріалі.

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Фільми з рекордною кількістю перемог на Оскарі

"Бен-Гур"

Рік виходу – 1959

Кількість перемог на Оскарі – 11

Вперше рекордну кількість статуеток Оскар віддали у 1959 році. Тоді стрічка Вільяма Вайлера здобула 11 золотих статуеток, а сам режисер назавжди став одним з найуспішніших в історії Голлівуду. Окрім дивовижного тріумфу з "Бен-Гуром", кіновиробник ще 11 разів потрапляв у списки номінантів премії.

Та рекорд режисера був досить прогнозованим. У "Бен-Гурі" він приголомшив глядачів масштабністю зйомок, сценами протистоянь Бен-Гура з римлянином Массалою та гонками на колісницях, які досі є прикладом для молодих кінематографістів.

"Бен-Гур": дивіться трейлер

"Титанік"

Рік виходу – 1997

Кількість перемог на Оскарі – 11

Ніхто з кіноманів вже не міг би уявити світовий кінематограф без знаменитого фільму "Титанік". Ця драма Джеймса Камерона стала однією з найкасовіших стрічок в історії та зуміла завоювати 11 премій Оскар.

Режисер готувався до зйомок дуже довго. Камерон вивчав деталі трагедії, знаходив акторів, що нагадували реальних людей, які стали очевидцями корабельної аварії, та упродовж 10 років удосконалював сценарій.

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Цікаво, що до створення "Титаніка" доклав рук і брат Джеймса Камерона. Майк, який має інженерну освіту, розповів Popular Science, що він розробив спеціальну систему камер, щоб знімати сцени під водою. Таким чином було створено фрагменти для фільму, які показують затонулий "Титанік" на дні океану.

Водночас і сама історія зворушила глядачів та підкорила Американську кіноакадемію. Одна з найбільших трагедій ХХ століття завдяки Джеймсу Камерону не забулась, а любителі кіно залюбки переглядають стрічку і після десятків років після її виходу на великі екрани.

"Титанік": дивіться трейлер

"Володар перснів: Повернення короля"

Рік виходу – 2003

Кількість перемог на Оскарі – 11

А от шалений успіх фільму "Володар перснів: Повернення короля" був зовсім неочікуваним навіть для досвідчених експертів. Все тому, що стрічка стала першим і досі єдиним фентезі, який отримав перемогу у номінації "Найкращий фільм". Окрім цього, робота режисера Пітера Джексона завоювала ще 10 золотих статуеток.

Неймовірна історія про головних героїв, які не побоялись взятись за порятунок Середзем'я, підкорила і глядачів. У прокаті стрічка "Володар перснів: Повернення короля" зібрала понад мільярд доларів.

"Володар перснів: Повернення короля": дивіться трейлер

"Вестсайдська історія"

Рік виходу – 1961

Кількість перемог на Оскарі – 10

До рекордсменів Оскара потрапив і фільм режисерів Роберта Вайза і Джерома Роббінса "Вестсайдська історія". Мюзикл про історію кохання Марії і Тоні підкорив всіх любителів "Ромео та Джульєтти". Все тому, що пара боролась за власне щастя, будучи представниками двох банд Нью-Йорка, які мали одвічну боротьбу.

У 2020 році Стівен Спілберг вирішив осучаснити знаменитий мюзикл. Режисер презентував нову версію знаменитої "Вестсайдської історії".

"Вестсайдська історія": дивіться трейлер

"Останній імператор"

Рік виходу – 1987

Кількість перемог на Оскарі – 9

Чималим успіхом на Оскарі відзначився і фільм "Останній імператор". Біографічна драма розповіла глядачам історію про імператора Китаю Пуї. Хлопчик отримав трон, коли йому було всього 3 роки.

Реальна історія останнього імператора настільки вразила глядачів, що стрічка зібрала головні кінонагороди світу. Серед них – 9 Оскарів.

"Останній імператор": дивіться трейлер

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"Жіжі"

Рік виходу – 1958

Кількість перемог на Оскарі – 9

До появи на екранах "Бен-Гура" музичний фільм "Жіжі" був рекордсменом премії Оскара. Однак тріумфатором із 9 золотими статуетками він пробув усього рік.

У центрі стрічки "Жіжі" – історія дівчини, яка жила у Парижі. Родичі підлаштовують все так, щоб дівчина закрутила роман з багатієм Гастоном. Однак щирість Жіжі підкорює чоловіка і він закохується у красуню.

"Жіжі": дивіться трейлер

"Англійський пацієнт"

Рік виходу – 1996

Кількість перемог на Оскарі – 9

Зворушлива стрічка "Англійський пацієнт" отримала велику популярність ще до того, як вийшла на великі екрани. Все тому, що фільм створили за книгою письменника Майкла Ондатже, який за цей роман отримав Букерівську премію. Та навіть ті глядачі, яким вже був знайомий сюжет, залюбки пішли в кінотеатри, щоб переглянути стрічку на великому екрані.

"Англійський пацієнт" розкаже про події Другої світової війни на прикладі графа Ласло. Літак чоловіка збивають, а він перед смертю розповідає молодій медсестрі Ханні про своє життя, закоханість у заміжню жінку і історію, що трагічно переплітається з подіями у Північній Африці.

"Англійський пацієнт": дивіться трейлер

Фільми, які отримали 8 статуеток Оскара: