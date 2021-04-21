Все меньше времени остается до церемонии награждения Оскар-2021, которая состоится в ночь с 25 на 26 апреля. На награды претендуют одни из самых популярных фильмов года. А пока весь мир затаил дыхание в ожидании шоу, мы решили вспомнить рекордные триумфы фильмов на Оскаре.

Сложно поверить, что из 23 номинаций Оскара некоторые ленты смогли завоевать 11 золотых статуэток! И такой рекорд был не один раз. Какие же фильмы отличились таким удивительным триумфом – об этом узнавайте в материале.

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Фильмы с рекордным количеством побед на Оскаре

"Бен-Гур"

Год выхода – 1959

Количество побед на Оскаре – 11

Впервые рекордное количество статуэток Оскар отдали в 1959 году. Тогда лента Уильяма Вайлера получила 11 золотых статуэток, а сам режиссер навсегда стал одним из самых успешных в истории Голливуда. Кроме удивительного триумфа с "Бен-Гуром", кинопроизводитель еще 11 раз попадал в списки номинантов премии.

Рекорд режиссера был достаточно прогнозируемым. В "Бен-Гуре" он ошеломил зрителей масштабностью съемок, сценами противостояний Бен-Гура с римлянином Массалой и гонками на колесницах, которые до сих пор является примером для молодых кинематографистов.

"Бен-Гур": смотрите трейлер

"Титаник"

Год выхода – 1997

Количество побед на Оскаре – 11

Никто из киноманов уже не мог бы представить мировой кинематограф без знаменитого фильма "Титаник". Эта драма Джеймса Кэмерона стала одной из самых кассовых лент в истории и сумела завоевать 11 премий Оскар.

Режиссер готовился к съемкам очень долго. Камерон изучал детали трагедии, находил актеров, что напоминали реальных людей, которые стали очевидцами крушения, и в течение 10 лет совершенствовал сценарий.

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Интересно, что к созданию "Титаника" приложил руку и брат Джеймса Камерона. Майк, который имеет инженерное образование, рассказал Popular Science , что он разработал специальную систему камер, чтобы снимать сцены под водой. Таким образом были создан ы фрагменты для фильма, которые показывают затонувший "Титаник" на дне океана.

В то же время и сама история тронула зрителей и покорила Американскую киноакадемию. Одна из величайших трагедий ХХ века благодаря Джеймсу Кэмерону не забыта, а любители кино охотно просматривают ленту и после десятков лет после ее выхода на большие экраны.

"Титаник": смотрите трейлер

"Властелин колец: Возвращение короля"

Год выхода – 2003

Количество побед на Оскаре – 11

А вот огромный успех фильма "Властелин колец: Возвращение короля" был совсем неожиданным даже для опытных экспертов. Все потому, что лента стала первым и пока единственным фэнтези, который одержал победу в номинации "Лучший фильм". Кроме этого, работа режиссера Питера Джексона завоевала еще 10 золотых статуэток.

Невероятная история о главных героях, которые не побоялись взяться за спасение Средиземья, покорила и зрителей. В прокате лента "Властелин колец: Возвращение короля" собрала более миллиарда долларов.

"Властелин колец: Возвращение короля": смотрите трейлер

"Вестсайдская история"

Год выхода – 1961

Количество побед на Оскаре – 10

К рекордсменов Оскара попал и фильм режиссеров Роберта Уайза и Джерома Роббинса "Вестсайдская история". Мюзикл об истории любви Марии и Тони покорил всех любителей "Ромео и Джульетты". Все потому, что пара боролась за собственное счастье, будучи представителями двух банд Нью-Йорка, которые имели извечную борьбу.

В 2020 году Стивен Спилберг решил осовременить знаменитый мюзикл. Режиссер представил новую версию знаменитой "Вестсайдской истории".

"Вестсайдская история": смотрите трейлер

"Последний император"

Год выхода – 1987

Количество побед на Оскаре – 9

Немалым успехом на Оскаре отличился и фильм "Последний император". Биографическая драма рассказала зрителям историю об императоре Китая Пуи. Мальчик получил трон, когда ему было всего 3 года.

Реальная история последнего императора настолько поразила зрителей, лента собрала главные кинонаграды мира. Среди них – 9 Оскаров.

"Последний император": смотрите трейлер

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"Жіжі"

Год выхода – 1958

Количество побед на Оскаре – 9

До появления на экранах "Бен-Гура" музыкальный фильм "Жижи" был рекордсменом премии Оскара. Однако триумфатором с 9 золотыми статуэтками он пробыл всего год.

В центре фильма "Жижи" – история девушки, которая жила в Париже. Родственники подстраивают все так, чтобы девушка закрутила роман с богачом Гастоном. Однако искренность Жижи покоряет мужчину и он влюбляется в красавицу.

"Жижи": смотрите трейлер

"Английский пациент"

Год выхода – 1996

Количество побед на Оскаре – 9

Трогательная картина "Английский пациент" получила большую популярность еще до того, как вышла на большие экраны. Все потому, что фильм создали по книге писателя Майкла Ондатже, который за этот роман получил Букеровскую премию. Но даже те зрители, которым уже был знаком сюжет, охотно пошли в кинотеатры, чтобы посмотреть ленту на большом экране.

"Английский пациент" расскажет о событиях Второй мировой войны на примере графа Ласло. Самолет мужчины сбивают, а он перед смертью рассказывает молодой медсестре Ханне о своей жизни, влюбленности в замужнюю женщину и историю, которая трагически переплетается с событиями в Северной Африке.

"Английский пациент": смотрите трейлер

Фильмы, которые получили 8 статуэток Оскара: