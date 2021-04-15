"Титаник" стал самым кассовым фильмом в истории кино, который за 24 года не теряет своей популярности. Какие же актеры сыграли в культовой ленте и как выглядели их персонажи в реальной жизни – смотрите в материале.

В ночь на 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса утонул знаменитый корабль "Титаник". Около 1500 человек погибли в этой ужасной аварии. С тех пор событие обросло легендами, которые стали поводом для исследований и привлекли внимание кинематографистов. Собрав множество фактов о "Титанике", режиссер Джеймс Кэмерон же экранизировал историю этого кораблекрушения, представив одноименный фильм в 1997 году.

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В день годовщины крушения мы решили вспомнить, как выглядели реальные люди, которые были во время катастрофы на "Титанике", и их персонажи в знаменитом фильме.

Кэти Бейтс / Маргарет Браун

Оскароносная актриса Кэти Бейтс без колебаний согласилась на съемки "Титаника". Ей досталась особая героиня – Маргарет Браун. Эта богачка ярко выделялась среди других и именно она направила спасательную лодку вернуться за теми, кто сумел выжить после катастрофы. Действительно ли судно вернулось к месту аварии, неизвестно. Однако за это Маргарет Браун назвали "нетопленой", а ее историю показали на Бродвее.

Интересно, что актриса Кэти Бейтс даже немного похожа на свою героиню в реальной жизни.



Маргарет Браун в фильме и реальной жизни / Фото Cosmopolitan

Бернард Хилл / Эдвард Смит

Особое внимание авторы "Титаника" уделили образу капитана Эдварда Смита. Как истинный лидер, он взял на себя ответственность за аварию и не смел покинуть корабль вместе с пассажирами. В фильме, где мужчину сыграл Бернард Хилл, этот персонаж умирает за капитанским штурвалом и идет ко дну вместе с судном.



Капитан "Титаника" в фильме и реальной жизни / Фото Demotix

Джонатан Филлипс / Лайтоллер

Актер Джонатан Филлипс, сыгравший помощника капитана "Титаника" Чарльза Лайтоллера, также поразил сходством с реальной фигурой. Как и другие представители экипажа, он погиб на месте трагедии.



Актеры и прототипы героев "Титаника" / Фото Cosmopolitan

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Джонатан Эванс-Джонс / Уоллес Хартли

Все зрители "Титаника" обратили внимание на группу музыкантов, которых возглавил скрипач Уоллес Хартли. Понимая, что шансов на спасение у них нет, они до последней минуты жизни играли на своих инструментах. Этот факт является истинным, а все, кто выжил, вспоминали это. В фильме этого персонажа сыграл Джонатан Эванс-Джонс.



Скрипач в фильме "Титаник" и в реальной жизни / Фото Pinterest

Джонатан Хайд / Джозеф Брюс Исмей

Бизнесмен Джозеф Брюс Исмей – один из тех, кого люди презирали после гибели сотен пассажиров на "Титанике". Мужчина был исполнительным директором компании White Star Line, которая разработала лайнер. Именно он, по официальным данным, настоял на уменьшении спасательных лодок с 48 до 16. Джозеф верил, что лайнер невозможно потопить, а потому позаботился только о его роскошном виде.

Таким же этот герой появился и в фильме "Титаник". Здесь его отлично сыграл Джонатан Хайд, который передал зрителям всю трусость и безответственность этого персонажа. Он вместе с другими пассажирами покинул "Титаник" в лодке и наблюдал, как другие погибают из-за его эстетических идей.



Герои фильма "Титаник" в реальной жизни / Фото Cosmopolitan

Виктор Гарбер / Томас Эндрюс

В отличие от Джозефа Брюса Исмея, инженер и разработчик "Титаника" Томас Эндрюс не думал бежать из лайнера. До последней минуты жизни он помогал экипажу с эвакуацией, раздавал спасательные жилеты пассажирам и помогал им добраться до лодок.



Герои "Титаника" и их прототипы / Фото Cosmopolitan

Рошель Роуз / Ноэль Лесли

Эпизодически показали в "Титанике" Ноэль Лесли. Графиню сыграла актриса Рошель Роуз, которая идеально подошла на роль аристократки.



Герои "Титаника" / Фото Cosmopolitan

Мартин Джарвис / Космо Дафф-Гордон

А вот благодаря актеру Мартину Джарвису зрители увидели одного из антигероев "Титаника". Речь идет о призере Олимпийских игр Космо Дафф-Гордона, который пренебрегал правилами эвакуации и одним из первых покинул лайнер, не пропуская детей и женщин. Эту трусость описали авторы ленты.



Дафф-Гордон в фильме «Титаник» / Фото Cosmopolitan

Розалинд Эйрс / Люси Дафф-Гордон

Более интеллигентно появилась в ленте его жена Люси Дафф-Гордон. Эта женщина была хорошо известна как дизайнер и корреспондентка знаменитых глянцев.



Герои и их прототипы в фильме "Титаник" / Фото Cosmopolitan

А как же Роуз и Джек?

Главные персонажи фильма "Титаник" были вымышленными, чтобы добавить драматичности сюжету. Такого пассажира, как Джек Доусон, вообще не было на борту лайнера. Поэтому этот персонаж от начала и до трагической смерти был выдумкой авторов.

А вот образ Роуз позаимствовали из реальной фигуры. Речь идет о писательнице Беатрис Вуд, которая стала прототипом главной героини "Титанике", хоть и не была очевидицей трагедии.