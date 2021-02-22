Никто и представить не может, что главные роли в "Титанике" достались бы ни Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Оказалось, что голливудский актер Мэттью Макконехи прошел кастинги и едва не подписал контракт на этот фильм. Почему же роль оказалась в Ди Каприо – узнавайте в материале.

Об этом Мэттью Макконехи откровенно рассказал в подкасте Роба Лоу. По словам актера, он пришел на прослушивание и вместе с Кейт Уинслет зачитал фрагмент сценария перед продюсерами. Всем очень понравилась игра Мэттью, поэтому контракт на съемки "Титаника" был почти в его руках.

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"Я читал сценарий с Кейт Уинслет, и было не очень похоже, что это прослушивание. Они снимали, и выглядело так, будто это кинопробы. Потом мы пошли, и кто-то из руководства пошел за нами и сказал: "Все просто прекрасно". И вроде как обнял меня. И я думал, что роль моя", – рассказал Мэттью Макконехи.

Однако после успешных кинопроб актер так и не получил приглашение на съемки. Мэттью Макконехи сначала не знал, что на роль уже утвердили Леонардо Ди Каприо, поэтому думал, что проблема была в коммуникации.

Я подумал: "Где мой агент? У него проблемы". Потому что предложение мне так и не поступило, – добавил он.



Мэттью Макконехи мог получить роль в "Титанике" / Фото Page Six

Как режиссер "Титаника" объяснил ситуацию

В эфире шоу Джимми Фэллона режиссер Джеймс Кэмерон вспомнил кастинги к "Титанику", информирует Entertainment Today. Он подтвердил слухи, что Мэттью Макконехи проходил кинопробы на легендарный фильм. Однако всего одна встреча с Леонардо Ди Каприо повлияли на результаты кастинга.

"Сначала Мэттью читал эту роль. А потом мы встретились с Лео. Он пришел на интервью, и я заметил, что все наши работницы оживились и присоединились к нам. Наша бухгалтер, охранница были там. Обычно такие встречи проходят один на один в офисе. Тогда я и подумал: "А не взять мне этого парня на роль?" – рассказал Джеймс Кэмерон.

В конце концов роль Джека с "Титаника" отдали таки Леонардо Ди Каприо. Лента наделала немало шума в мире и стала культовой. Поэтому Джеймс Кэмерон не жалеет, что в свое время сделал такой выбор.

Интересно, что роль Роуз могли отдать Гвинет Пэлтроу. Именно эту актрису Джеймс Кэмерон хотел пригласить на съемки. Однако впоследствии эту работу отдали Кейт Уинслет.