Ніхто й уявити не може, що головні ролі у "Титаніку" дістались би не Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет. Виявилось, що голлівудський актор Меттью Макконегі пройшов кастинги та ледь не підписав контракт на цей фільм. Чому ж роль опинилась в Ді Капріо – дізнавайтесь у матеріалі.

Про це Меттью Макконегі відверто розповів у подкасті Роба Лоу. За словами актора, він прийшов на прослуховування та разом з Кейт Вінслет зачитав фрагмент сценарію перед продюсерами. Всім дуже сподобалась гра Меттью, а тому контракт на зйомки "Титаніку" був майже у його руках.

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"Я читав сценарій з Кейт Вінслет, і було не дуже схоже, що це прослуховування. Вони знімали, і виглядало так, ніби це кінопроби. Потім ми пішли, і хтось із керівництва пішов за нами і сказав: "Все просто чудово". І ніби як обійняв мене. І я думав, що роль моя", – розповів Меттью Макконегі.

Однак після успішних кінопроб актор так і не отримав запрошення на зйомки. Меттью Макконегі спершу не знав, що на роль вже затвердили Леонардо Ді Капріо, тому думав, що проблема була в комунікації.

Я подумав: "Де мій агент? У нього проблеми". Тому що пропозиція мені так і не надійшла, – додав він.



Меттью Макконегі міг зіграти в "Титаніку" / Фото Page Six

Як режисер "Титаніка" пояснив ситуацію

В ефірі шоу Джиммі Феллона режисер Джеймс Кемерон пригадав кастинги до "Титаніка", інформує Entertainment Today. Він підтвердив чутки, що Меттью Макконегі проходив кінопроби на легендарний фільм. Проте всього одна зустріч з Леонардо Ді Капріо повпливала на результати кастингу.

"Спочатку Меттью читав цю роль. А потім ми зустрілися з Лео. Він прийшов на інтерв'ю, і я помітив, що всі наші працівниці пожвавилися і приєдналися до нас. Наша бухгалтерка, охоронниця були там. Зазвичай такі зустрічі проходять один на один в офісі. Тоді я і подумав: "А чи не взяти мені цього хлопця на роль?" – розповів Джеймс Кемерон.

Зрештою роль Джека з "Титаніка" віддали таки Леонардо Ді Капріо. Стрічка наробила чимало галасу у світі та стала культовою. Відтак Джеймс Кемерон не шкодує, що свого часу зробив такий вибір.

Цікаво, що роль Роуз могли віддати Гвінет Пелтроу. Саме цю актрису Джеймс Кемерон хотів запросити на зйомки. Однак згодом цю роботу віддали Кейт Вінслет.