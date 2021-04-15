"Титанік" став найкасовішим фільмом в історії кіно, який і за 24 роки не втрачає своєї популярності. Які ж актори зіграли у культовій стрічці і як виглядали їхні персонажі в реальному житті – дивіться у матеріалі.

У ніч на 15 квітня 1912 року під час свого першого рейсу потонув знаменитий корабель "Титанік". Близько 1500 людей загинули в цій жахливій аварії. Відтоді подія обросла легендами, що стали приводом для досліджень і привернули увагу кінематографістів. Зібравши чимало фактів про "Титанік", режисер Джеймс Камерон таки екранізував історію цієї корабельної катастрофи, презентувавши однойменний фільм у 1997 році.

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У день роковин корабельної аварії ми вирішили пригадати, як виглядали реальні люди, що були під час катастрофи на "Титаніку", і їхні персонажі у знаменитому фільмі.

Кеті Бейтс / Маргарет Браун

Оскароносна актриса Кеті Бейтс без вагань погодилась на зйомки "Титаніку". Їй дісталась особлива героїня – Маргарет Браун. Ця багатійка яскраво вирізнялась з-поміж інших і саме вона скерувала рятувальний човен повернутись за тими, хто зумів вижити після катастрофи. Чи насправді судно повернулось до місця аварії, достеменно невідомо. Однак за це Маргарет Браун назвали "нетопленою", а її історію показали на Бродвеї.

Цікаво, що актриса Кеті Бейтс навіть трішки схожа до своєї героїні в реальному житті.



Маргарет Браун у фільмі і реальному житті / Фото Cosmopolitan

Бернард Гілл / Едвард Сміт

Особливу увагу автори "Титаніка" приділили образу капітана Едварда Сміта. Як істинний лідер, він взяв на себе відповідальність за аварію та не смів покинути корабель разом з пасажирами. У фільмі, де чоловіка зіграв Бернард Гілл, цей персонаж помирає за капітанським штурвалом та йде на дно разом із судном.



Капітан "Титаніку" у фільмі та реальному житті / Фото Demotix

Джонатан Філліпс / Чарльз Лайтоллер

Актор Джонатан Філліпс, який зіграв помічника капітана "Титаніка" Чарльза Лайтоллера, також вразив схожістю з реальною постаттю. Як і інші представники екіпажу, він загинув на місці трагедії.



Актори і прототипи героїв "Титаніка" / Фото Cosmopolitan

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Джонатан Еванс-Джонс / Воллес Хартлі

Всі глядачі "Титаніка" звернули увагу на групу музикантів, яких очолив скрипаль Воллес Хартлі. Розуміючи, що шансів на порятунок у них немає, вони до останньої хвилини життя грали на своїх інструментах. Цей факт є правдивим, а всі, хто вижив, згадували це. У фільмі цього персонажа зіграв Джонатан Еванс-Джонс.



Скрипаль у фільмі "Титанік" і у реальному житті / Фото Pinterest

Джонатан Гайд / Джозеф Брюс Ісмей

Бізнесмен Джозеф Брюс Ісмей – один із тих, кого люди зневажали після загибелі сотень пасажирів на "Титаніку". Чоловік був виконавчим директором компанії White Star Line, яка розробила лайнер. Саме він, за офіційними даними, наполіг на зменшенні рятувальних човнів з 48 до 16. Джозеф вірив, що лайнер неможливо потопити, а тому подбав тільки про його розкішний вигляд.

Таким же цей герой постав і у фільмі "Титанік". Тут його неперевершено зіграв Джонатан Гайд, який передав глядачам всю боягузливість і безвідповідальність цього персонажа. Він разом з іншими пасажирами покинув "Титанік" у човні та спостерігав, як інші гинуть через його естетичні ідеї.



Герої фільму "Титанік" в реальному житті / Фото Cosmopolitan

Віктор Гарбер / Томас Ендрюс

На відміну від Джозефа Брюса Ісмея, інженер і розробник "Титаніка" Томас Ендрюс не думав втікати з лайнера. До останньої хвилини життя він допомагав екіпажу з евакуацією, роздавав рятувальні жилети пасажирам і допомагав їм добратись до човнів.



Герої "Титаніка" і їхні прототипи / Фото Cosmopolitan

Рошель Роуз / Ноель Леслі

Епізодично показали у "Титаніку" Ноель Леслі. Графиню зіграла актриса Рошель Роуз, яка ідеально підійшла на роль аристократки.



Герої "Титаніка" / Фото Cosmopolitan

Мартін Джарвіс / Космо Дафф-Гордон

А от завдяки актору Мартіну Джарвісу глядачі побачили одного з антигероїв "Титаніка". Мова йде про призера Олімпійських ігор Космо Даффа-Гордона, який нехтував правилами евакуації та одним з перших покинув лайнер, не пропускаючи дітей і жінок. Це боягузтво змалювали автори стрічки.



Дафф-Гордон у фільмі "Титанік" / Фото Cosmopolitan

Розалінд Ейрс / Люсі Дафф-Гордон

Більш інтелігентно постала у стрічці його дружина Люсі Дафф-Гордон. Ця жінка була добре відома як дизайнерка і дописувачка знаменитих глянців.



Герої і їх прототипи у фільмі "Титанік" / Фото Cosmopolitan

А як же Роуз і Джек?

Головні персонажі фільму "Титанік" були вигаданими, щоб додати драматичності сюжету. Такого пасажира, як Джек Доусон, взагалі не було на борту лайнера. Відтак цей персонаж від початку і до трагічної смерті був вигадкою авторів.

А от образ Роуз запозичили з реальної постаті. Мова йде про письменницю Беатріс Вуд, яка стала прототипом головної героїні "Титаніку", хоч і не була очевидицею трагедії.



Образ Роуз у фільмі "Титанік" запозичили / Фото Pinterest