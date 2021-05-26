Аристократична акторська гра: добірка фільмів із незрівнянною Геленою Бонем Картер

Гелені Бонем Картер – 55! Красива, неординарна, завжди стильна, унікальна – далеко неповний перелік слів, якими можна описати британську актрису. Ось вже понад 30 років вона тішить екранну публіку своєю вишуканою грою. Тож редакція Кіно 24 зробила підбірку з найяскравішими стрічками з Бонем Картер.
Кар'єра акторки почалася з фільму 1986 року "Кімната з видом", в якому вона зіграла Люсі Ханічерч, але перша дійсно відома роль відбулась вже у 1999 році з премєрою "Бійцівсього клубу". Потім вона перевтілилась в ще одну незабутню роль Беллатриси Лестрейндж у франшизі про Гаррі Поттера. Похмурий стиль гри та атмофера фільму дуже притаманна багатьом ролям Гелен Бонам Картер, адже вона знялась у більшості готичних фільмів свого колишнього чоловіка, режисера Тіма Бертона.
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У 2019 році актриса зіграла принцесу Маргарет в серіалі Netflix "Корона", який приніс їй восьму номінацію на "Золотий глобус" за кращу жіночу роль другого плану в серіалі. Варто відзначити, що актриса знаходиться в реальних родинних зв'язках із королівською родиною: Бонем Картер сказала Town & Country, що принцеса Маргарет насправді відвідувала вечірки в будинку дядька актриси, покійного політика Марка Бонема Картера.
10 найяскравіших фільмів з Геленою Бонам Картер
1. Корона
Рік: 2019
Оригінальна назва: The Crown
Бонем Картер виконала роль принцеси Маргарет в 3-ому та 4-ому сезонах популярного шоу на Netflix. В інтерв'ю Entertainment Weekly вона розповіла про те, що насправді зустрічалася з покійною королівською сім'єю.
Одного дня вона зустріла мене в Віндзорському замку і сказала: ти стаєш краще, чи не так?
– розповіла актриса, пояснивши, що принцеса мала на увазі акторську гру Гелен.
2. Промова короля
Рік: 2010
Оригінальна назва: The King’s Speech
За роль королеви Єлизавети у цьому фільмі Бонем Картер була номінована на премію Оскар за кращу жіночу роль другого плану і отримала премію BAFTA за кращу жіночу роль другого плану.
3. Гаррі Поттер та Орден фенікса
Рік: 2009
Оригінальна назва: Harry Potter and the Order of the Phoenix
Глядачі вперше познайомилися з Беллатрисою Лестрейндж у фільмі "Гаррі Поттер та Орден Фенікса" 2009 року. Вона завзятий послідовник лорда Волан-де-Морта та відома вбивця. Бонем Картер яскраво зіграла унікального персонажа в трьох останніх фільмах про Гаррі Поттера.
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4. Бійцівський клуб
Рік: 1999
Оригінальна назва: Fight Club
Бонем Картер перевтілилась у незрівннну Марлу Сінгер поруч з героями Бреда Пітта та Едварда Нортона. Це незвичне тріо перетворило стрічку про розвоєння особистості головного персонажа у класику кінематографа. Фільм є екарнізацєю однойменного роману Чака Поланіка.
5. Свіні Тодд: перукар-демон із Фліт-стріт
Рік: 2007
Оригінальна назва: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
У ролі місіс Ловетт Бонем Картер працювала поряд із головним персонажем Джонні Деппа, вбиваючи людей, а потім перетворюючи їх в м'ясні пироги, які вона продавала в своїй пекарні. Фільм одночасно розважає і жахає, як і всі фільми Тіма Бертона.
6. Чарлі та шоколадна фабрика
Рік: 2005
Оригінальна назва: Charlie and the Chocolate Factory
У цій чудовій музичній версії класики актриса зіграла місіс Беккет, маму маленького Чарлі. Фільм настільки яскравий та незабутній, що його хочеться переглядати знову і знову.
7. Кімната з видом
Рік: 1985
Оригінальна назва: A Room with a View
У фільмі 1985 року Бонем Картер грає жінку, яка змушена вибирати між чоловіком, якого вона зустрічає під час відпустки у Флоренції, та Джорджем, з яким вона заручилась в Англії. Фільм отримав три премії Оскар за кращий адаптований сценарій, декорації і дизайн костюмів, номінація в категорії "Кращий фільм року".
8. Аліса в країні чудес
Рік: 2010
Оригінальна назва: Alice in Wonderland
Яскрава Бонем Картер зіграла роль Червоної Королеви, антагоніста фільму, який намагається перешкодити Алісі виконати своє пророцтво (спойлер: вона зазнає невдачі).
9. Похмурі тіні
Рік: 2012
Оригінальна назва: Dark Shadows
У головних ролях разом з Мішель Пфайффер, Євою Грін та Джонні Деппом Бонем Картер зіграла доктора Джулію Гоффман. Вона проживає в будинку психіатра, який допомагає лікувати молодого Девіда Коллінза (Гуллівер МакГрат) і врешті-решт подружиться з ув'язненим вампіром Барнабасом Коллінсом (Депп).
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10. Вісім подруг Оушена
Рік: 2018
Оригінальна назва: Ocean's 8
Фільм режисера Гері Росса, де Бонем Картер зіграла збанкрутілого модельєра Роуз Вейл, яку Деббі Оушен (Сандра Буллок) найняла, щоб допомогти вкрасти коштовності під час щорічної Met Gala.