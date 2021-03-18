Кожна стрічка приречена на успіх: добірка найкращих фільмів Люка Бессона

Люк Бессон – один із найвідоміших режисерів сучасності. Бувши одруженим кілька разів, він завжди залишався вірним своїй головній пристрасті – кіномистецтву.

Журналісти представили добірку робіт режисера і продюсера, які стали найкращими в його фільмографії.

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"Леон", 1994 рік

Цей фільм вже давно став класикою жанру і визнаний одним з найкращих сучасних французьких фільмів. Картина, що відкрила ім'я юної Наталі Портман, розповідає про дивовижну дружбу професійного кілера і дівчинки, яка в одну мить втратила будинок і сім'ю.

Трейлер до фільму "Леон": дивіться відео

Є 2 варіанти фільму:

кіноверсія;

режисерський варіант, який містить кілька додаткових епізодів.

"П'ятий елемент", 1997 рік

У 2021 році фільм займає 31 позицію у списку "250 найкращих фільмів".

Свого часу це був найдорожчий фільм, будь-коли створений за межами Голлівуду. За гумором і масою спецефектів, бійками і божевільними фарбами не просто зрозуміти, що це фільм про кохання, яке здатне врятувати світ.

Трейлер фільму "П'ятий елемент": дивіться відео

Водночас весь антураж анітрохи не псує картину, про що говорять її потрапляння у численні списки найкращих фільмів і багаторічна любов глядачів.

"Жанна д'Арк", 1999 рік

Історико-біографічна драма Люка Бессона про життя національної героїні Франції. Про героїчну Жанну д'Арк, яка звільнила свою країну і загинула через віроломство королів.

Трейлер фільму "Жанна д'Арк": дивіться відео

Про дівчину, якій підкорялися тисячі чоловіків і в яку вірив народ. І, до речі, це ще один фільм, де головну роль виконала Міла Йовович – колишня дружина Бессона.

"Таксі", 1998 рік

Події фільму відбуваються у Марселі. Запеклий автоперегонник Даніель Моралес працює кур'єром у піцерії, але згодом змінює роботу і стає таксистом. У цій картині Бессон вже виступив як сценарист і продюсер.

Трейлер фільму "Таксі": дивіться відео

Фільм "Таксі" став вже класикою в жанрі комедійного бойовика: блискучий гумор, цікаві герої, захопливий сюжет – кіно для відмінного настрою. Пізніше вийшли 4 сиквели: "Таксі 2, 3,4", і "Таксі 5", а також – один римейк у 2004 році.

"Перевізник", 2002 рік

У фільмі в ролі Френка Мартіна знявся Джейсон Стейтем, який сам виконував власні трюки. Гостросюжетний фільм про колишнього спецпризначенця, який побудував непоганий бізнес на перевезеннях будь-яких вантажів по французькому Середземномор'ю.

Головний герой Френк живе тихим життям на узбережжі південної Франції, наймаючись "перевізником", який перевозить вантаж або людей із пункту А в пункт Б і не ставить запитань.

Трейлер фільму "Перевізник": дивіться відео

Він виконує ці завдання на своєму автомобілі і слідує трьом суворим правилам, які він ніколи не порушує:

ніколи не змінюй умови угоди;

ніколи не дивись, що везеш;

жодних імен.

Але одного разу під час чергової доставки головному герою довелося переступити через правила і за це він сильно поплатився.

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Люк Бессон – режисер, який подарував чимало кіношедеврів. У мережі подейкують, що наразі кінопродюсер працює над другою частиною науково фантастичного екшну – "Люсі 2": про дівчину, яка опанувала роботу власного мозку на 100%.

Добірка фільмів Люка Бессона: дивіться сюжет 24 каналу