5 добрих мультфільмів, які обов'язково треба включити своїм дітям

Щороку на екрани виходить багато хороших мультфільмів. Вони, до речі, подобаються не лише дітям, але й дорослим, тож чудово підходять для сімейного перегляду. Звідти також можна почерпнути чимало корисного та цікавого.

Редакція Кіно 24 склала список добрих мультфільмів, які є обов'язковими для перегляду з дітьми. Моментами сюжет дуже зворушує та змушує задуматися про важливе. Обирайте що подивитися найближчим часом!

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"Душа" (2020)

У мультфільмі розповідається про вчителя музики Джо Гарднера, який проживає у Нью-Йорку. Однак чоловік завжди хотів займатися іншою справою, а саме грати джаз, хоча мама була проти. Якось герой потрапив на прослуховування, де його помітила Доротея Вільямс – справжня зірка джазу. Джо майже наблизився до своєї мрії, але раптом падає у люк. Тепер головному герою доведеться шукати вихід зі світу душ.

"Душа": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Зоотрополіс" (2016)

Зоотрополіс – це мегаполіс, у якому живуть абсолютно різні тварини. Одного разу там починає працювати Джуді Гоппс – кролиця-поліціянтка. Вона одразу зрозуміла, що конкуренція тут – велика. Попри це, Джуді налаштована оптимістично та прагне вдало виконувати свою роботу. Згодом їй доводиться мати справу з лисом-злочинцем.

"Зоотрополіс": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Вперед і вгору" (2009)

Головний герой мультфільму – 78-річний дідусь, на ім'я Карл. Якось він пообіцяв своїй дружині, що прикріпіть до будинку тисячу повітряних кульок, щоб потрапити до Південної Америки. Коли чоловікові все вдається зробити, до нього приходить хлопчик Рассел. Так, нові знайомі разом вирушають у захопливу подорож.

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"Вперед і вгору": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"ВОЛЛ-І" (2008)

У мультфільмі показане майбутнє, де Земля – це сміттєсховище. У цій реальності будинки зроблені з кубиків, які збирає ВОЛЛ-І – робот, що самотужки намагається все привести до ладу. Річ у тому, що люди, зруйнувавши планету, полетіли у космос. Життя ВОЛЛ-І раптово змінюється, коли він зустрічає жінку.

"ВОЛЛ-І": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Співай" (2016)

За сюжетом, глядачі знайомляться з Бастером Муном – директором музичного театру, який не зміг побудувати успішну кар'єру. Чоловік перебуває на межі краху, оскільки не може виплачувати зарплату своїм співробітникам та має купу боргів. Одного разу Бастер вирішує організувати співочий конкурс талантів, а переможцю заплатити 1000 доларів. Однак його асистентка випадково зазначила іншу суму – 100 000 доларів. Так, на конкурс приходить дуже багато співаків, які лише починають розвиватися у цій сфері.

"Співай": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Сподіваємося, що вам сподобалися сюжети запропонованих мультфільмів. Тож гайда дивитися їх разом з дітьми!