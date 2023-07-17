Завершили зйомки 14 сезону "Доктора Хто": як виглядає головний актор Шуті Гатва

У Великій Британії завершилися зйомки 14 сезону серіалу "Доктор Хто". Головну роль зіграв відомий актор Шуті Гатва, якого ми знаємо за шоу "Статеве виховання".

Про завершення виробництва повідомив шоуранер проєкту Рассел Т. Девіс у своїх соцмережах. Він також поділився фото щасливої команди після знятих фінальних сцен, передає 24 Канал.

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Завершили зйомки 14 сезону "Доктора Хто"

Зйомки розпочалися у грудні минулого року і тривали близько 6 місяців. Раніше команда заявляла, що одразу після 14 сезону розпочне фільмування продовження, однак, через страйк SAG-AFTRA зйомки перенесуть.

Закругляємося,

– написав Рассел Т. Девіс у своїх соцмережах.

Фінальний трейлер, ймовірно, ще не готовий, хоча очікується, що Гатва дебютує у ролі нового Доктора Хто вже за кілька місяців – 23 листопада 2023 року – у день 60-річчя проєкту.

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Як виглядає Шуті Гатва в образі Доктора Хто

Шуті Гатва відомий своєю сміливою, легкою модою (від костюма Valentino з латексними рукавичками до яскравих відтінків шовку Ozwald Boateng), тож приємно дізнатися, що його Доктор збирається протистояти тенденції одного образу та натомість використовувати кілька.

У новому Докторі Хто, до речі, Шуті Гатва носитиме безліч срібних каблучок і деякі "галліфрейські татуювання на нігтях".

Нетерплячі шанувальники, до речі, стежили за хештегом #dwsr (Doctor Who Set Report) у твітері, щоб побачити цікаві моменти зйомок. Нещодавно з'явилося безліч нових фотографій Шуті Гатви в ефектному довгому шкіряному плащі з яскравою смужкою, в лососевій червоно-синій сорочці та білих кросівках.

У квітні BBC потішила шанувальників ще одним абсолютно новим образом від Шуті Гатви та Моллі Гібсон – миловидного синього костюма в тонку смужку з високим коміром і афро, а також сміливої ​​чорно-білої мінісукні Гібсон з великими манжетами та з черевиками білого кольору.

До слова, "Доктор Хто" – найтриваліший науково-фантастичний серіал у світі. Він виходив у Великій Британії з 1963 по 1989 рік. У 2005 році шоу відновили, але нумерація сезонів почалася заново. Серіал має декілька спінофів:

"Торчвуд" (2006 рік),

"Пригоди Сари Джейн" (2007 рік),

"К-9",

"Клас".

Головну роль відіграли 13 різних акторів.