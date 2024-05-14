5 документальних фільмів останніх років, які мають подивитися усі українці

Під час повномасштабної війни документальне кіно стало джерелом, завдяки якому світ має дізнатися правду про Україну. Хто знищує наші міста і села, як працює ворожа пропаганда і як світ опинився на порозі Третьої світової війни – фільми дають відповіді на ці та інші болючі питання

Кіно 24 зібрав п'ять проєктів, що розповідають про війну, життя і справжніх героїв. У цих фільмах досліджується і гібридна війна, і головні методи ворожої пропаганди. Це стрічки, які сьогодні має подивитись кожний українець.

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"Фортеця Маріуполь"

Документальний цикл фільмів про легендарних захисників Маріуполя, які 86 днів тримали оборону міста. Режисерка Юлія Гонтарук по відеозв'язку знімала історії бійців під час боїв і облоги, також до фільмів увійшли кадри, зняті самими захисниками.

Перші серії циклу були готові навесні 2022 року, над новими епізодами про героїв, що потрапили в ворожий полон, режисерка працює зараз. Деякі фільми вже були показані на міжнародних фестивалях, здобувши багато нагород.

Телепрем'єра двох фільмів "Саймон" і "Нава" відбудеться 16 травня на каналі ICTV2.

"Фортеця Маріуполь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рецепти промивання мізків"

П'ять епізодів цикл розкривають, як диктатори перетворюють людські спільноти на покірну масу. Проєкт аналізує диктатуру у нацистській Німеччині, СРСР часів Сталіна, у Руанді, Лівії, Ірані й сучасній Росії та шукає спільні методи, правила та рецепти знелюднення народів, поширення пропаганди та "промивання мізків".

Фільми розкривають рецепти "варіння" свідомості людей через використання тоталітарної машини.

"Рецепти промивання мізків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Залізні метелики"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Повнометражний документальний фільм режисера Романа Любого, що досліджує авіакатастрофу – збиття російськими проксі літака МН17 на Донбасі та реакцію на неї світової спільноти. Архівні кадри, документи, цитати з судових розслідувань, інтерв'ю зі свідками подій та уривки розмов російських військових допомагають створити справжню картину цієї трагедії та розбити міфи російських пропагандистів.

"Залізні метелики": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кремль. Гібридна війна"

Ще один документальний цикл каналу ICTV2. У центрі його уваги – 20 років правління путінського режиму. Хто стояв за укріпленням вертикалі "силовиків", яку роль грали секретні служби, коли почалися гібридні операції проти країн колишнього радянського союзу, Європи, США та навіть Близького Сходу та Африки.

Фільм дає широку картину правління диктатора, розкриває зв'язки з КДБ, де колись робив свої перші кар'єрні кроки майбутній кремлівський хазяїн.

"Кремль. Гібридна війна": дивіться онлайн трейлер фільму

"День українського добровольця"

Повнометражна стрічка Володимира Тихого, що розповідає, як звичайні люди радикально змінюють своє життя заради допомоги іншим. Зйомки охоплюють лише добу – 14 березня 2022 року – з життя попспівачки, відеоінженера, історика, реставраторки, вченого-полярника та пенсіонерки.

Повномасштабна війна перекроїла ландшафти, графіки та звичні заняття кожного з героїв, але дала й дещо спільне – готовність єднатися та підтримувати одне одного.

"День українського добровольця": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться онлайн трейлери стрічок та обирайте до перегляду той документальний проєкт, який зацікавив вас найбільше.