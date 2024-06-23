Захоплива документалістика на Netflix: 3 фільми на будь-який смак

Платформа Netflix може бути не тільки розважальною, але й пізнавальною. Там можна знайти дивовижні документальні фільми на будь-яку тематику.

Netflix пропонує широкий вибір документалістики: від біографій відомих особистостей до розповідей про життя дикої природи тощо. Кіно 24 пропонує ознайомитися з одними з цікавих новинок.

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"Епізоди. Україна на мундіалі"

Серіал "Епізоди" – це історії незалежної України: визначні події з розповідями від перших осіб з унікальними матеріалами. Перший з епізодів присвятили старту чемпіонату Європи-2024.

Він розповідає про шлях збірної України на чолі з тренером Олегом Блохіним та футболістів на Євро-2006. У фільмі використані інтерв'ю з футболістами, тренерами, експертами та архівні матеріали.

"Епізоди. Україна на мундіалі": дивіться трейлер онлайн

"Про що думають коти"

Цей документальний фільм підійде для перегляду всією сім'єю. На думку вчених, коти – не до кінця вивчені істоти. Експерти намагаються відповісти на запитання, що відбувається у головах у пухнастиків, які реальні їхні здібності. Якщо у вас є домашній улюбленець, цей фільм обов'язковий до перегляду.

"Про що думають коти": дивіться трейлер онлайн

"Темношкіра Барбі"

Після успішного фільму про "Барбі" на Netflix нещодавно вийшла документальна стрічка, яка розповідає історію першої темношкірої ляльки. Вона дебютувала у 1980 році, через 31 рік після першої оригінальної Барбі. Цьому посприяли троє темношкірих жінок у компанії Mattel.

"Темношкіра Барбі": дивіться трейлер онлайн

Обирайте той документальний фільм, що сподобався вам найбільше. Кожен з них не поступатиметься звичайним стрічкам та зможе вразити.