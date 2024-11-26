Поки гра захоплює весь світ: документальний фільм про STALKER повертається у кінотеатри

В Україні та всьому світі активно обговорюють вихід другої частини легендарної гри S.T.A.L.K.E.R. З цієї нагоди у кінотеатрах покажуть документальний фільм "Епізоди: Тінь Чорнобиля".

Документальний фільм від KNIFE! Films – "Епізоди: Тінь Чорнобиля" розповідає про створення гри S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl ("S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля"), пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку студії. Його прем'єра відбулась у травні 2024 року, а тепер фільм повернеться на тлі виходу другої частини S.T.A.L.K.E.R.

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Фільм "Епізоди: Тінь Чорнобиля" вийде у лімітований прокат у мережі кінотеатрів України "Планета кіно". Покази відбудуться з 28 листопада до 1 грудня у п'яти містах – Києві, Львові, Дніпрі, Сумах і Харкові.

У 2001 році команда молодих розробників наважилася створити найскладнішу гру у світі. Їхні завищені амбіції призвели до постійних переносів, скепсису фанатів і тиску видавців. Усе це не тільки перетворило S.T.A.L.K.E.R. на культову гру, а й залишило по собі чимало драматичних історій,

– мовиться у дописі студії.

"Епізоди: Тінь Чорнобиля": дивіться трейлер онлайн

Фільм розповідає про команду GSC Game World і труднощі, з якими довелося стикнутися у процесі створення гри. Стрічка зібрала у собі ексклюзивні інтерв'ю з ключовими розробниками, архівні кадри та думки експертів.

Режисером "Епізодів" виступив Артем Григорян, а продюсером — Максим Сердюк.

Студія KNIFE! Films також відома завдяки проєкту "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Цей фільм не лише вийшов у кінотеатрах, – його можна переглянути на Netflix. На цій платформі також з'явилась стрічка "Епізоди: Україна на Мундіалі".