Я бачила його поведінку, – донька важкохворого Брюса Вілліса поділилась позитивними новинами

Брюс Вілліс – знаменитий голлівудський актор, зараз хворіє на деменцію. Однак його донька 35-річна Румер Вілліс розповіла про позитивні зміни у самопочутті батька.

Зокрема, вона розповіла, що Вілліс – "чудовий дідусь" і повідомила, що він був свідком перших кроків її дочки. У матеріалі дізнаєтесь подробиці про самопочуття актора.

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Дочка Брюса Вілліса поділилася позитивними новинами: подробиці

Знаменитий актор з "Міцного горішка" Брюс Вілліс, хворіючи на деменцію, все ще впізнає своїх рідних і з великою радістю зустрічає свою онуку Луетту, спадкоємицю Румер. Недавно вони відвідали артиста, який радо зустрів своїх гостей.

Румер поділилася, що її батько тепер так само лагідно ставиться до своєї внучки, як і до своїх дочок. Це може свідчити про те, що хвороба більше не прогресує.

Лу лише почала трохи ходити, і вона підійшла саме до нього. І це було так мило. Він тато дівчаток, з усіх боків. Я бачила його поведінку з моїми сестрами, моїми молодшими сестрами. І я знову побачила те ж саме, коли це сталося з моєю дочкою,

– розповіла вона.

Вона поділилася, що насолоджується зустрічами зі своєю матір'ю та батьком в місцях, які мають значення для її серця та спогадів. Родина Брюса Вілліса старається проводити з ним якомога більше часу.

Брюс Вілліс важко хворіє на деменцію: що відомо