Донька Метта Деймона критикує фільми з батьком

Американський актор та продюсер Метт Деймон в інтерв’ю американською виданню CBS Sunday Morning розповів про фільм "Стілвотер", особисте життя і, як виховує чотирьох дочок. Також актор зізнався, що його 15-річна донька Ізабелла найбільше його критикує.

За словами актора, донька відмовляється дивитися будь-який батьків фільм, який може показати його хороші акторські здібності. Зокрема, вона не бажає переглядати стрічку "Розумник Вілл Гантінґ".

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Метт Деймон також каже, що донька завжди любила критикувати його кар’єру.

Моя донька сказала: "Гей, пам’ятаєш той фільм, який ти зняв, "Стіна". Я кажу: "Він називався "Велика стіна". А вона у відповідь: "Тату, у цьому фільмі не було нічого великого". Вона міцно тримає мене на землі", – розповів актор у інтерв’ю CBS Sunday Morning.

Інтерв’ю CBS Sunday Morning із Меттом Деймоном: дивіться відео

В інтерв’ю актор запевнив, що попри критику Ізабелли, він щасливий, адже сім’я завжди з розумінням ставиться до його роботи.

Мені подобається, що вони знають, що я люблю свою роботу. Вони знають, що це забирає багато часу і багато сил, і що це наповнює мене”, – зазначив Деймон.

Нагадаємо, що на Каннському фестивалі 2021 відбулась прем'єра кримінального трилеруз Меттом Деймоном у головній ролі.

В Україні прем'єра кримінального трилеру "Стілвотер" з Меттом Деймоном у головній ролі відбудеться 9 вересня 2021 року.

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Про відомо про персонажа Деймона у "Стілвотері"?

У фільмі актор грає простого будівельника з Оклахоми, дочка якого (Ебігейл Бреслін) сидить у французькій в'язниці за вбивство, яке вона скоїла під час навчання за кордоном. Сценарій фільму нагадує відому справу Аманди Нокс, адже персонаж Деймона – Білл Бейкер невпинно працює, щоб довести невинність своєї дитини і наймає дорогих адвокатів. Доля Білла зводить його з матір'ю-одиначкою (Камілла Коттіна) та її дочкою (Лілу Сіово).

"Стілвотер" 2021: дивіться трейлер фільму