Був в ефірі 72 роки: який серіал є найдовшим у світі

Завжди усім здається, що популярний колись серіал "Санта-Барбара" має надто багато серій. Та виявилось, що це лиш квіточки поруч із гігантом кіноіндустрії, якого не зумів перегнати поки що ніхто.

Йдеться про телевізійну мильну оперу "Дороговказне світло". Спершу все почалось з 1937 року, коли запустили радіошоу, а вже з 1952 по 18 вересня 2009 року відбувався показ на телебаченні, передає 24 Канал.

Що відомо про найдовший серіал у світі?

Історія розгортається у вигаданому містечку Спрінгфілд. У центрі сюжету – життя кількох сімей з драмами, любовними інтригами та історіями героїв, за якими глядачі спостерігали декілька десятиліть.

Цікавий факт! "Дороговказне світло" почалося не як телесеріал, а як радіошоу у 1937 році, створене Ірною Філіпс, колишньою вчителькою, яка стала однією із засновниць жанру мильної опери. У 1952 році воно перейшло на телебачення.

У шоу з'являлися десятки героїв і родинних ліній – від Бауерів, Рутерленджів, Робертсів та Голденів до Грантів, Норрісів, Флетчерів, Мейсонів, Торпів, Мерлерів і Сполдінгів, що робило сюжетні повороти дуже насиченими та міжпереплетеними.

Назва серіалу походить від сюжетної деталі: один із персонажів, Рутлендж, часто залишав світло у своєму домі ввімкненим – як символ готовності допомогти тим, хто опинився в біді.

"Дороговказне світло" / Фото IMDb

Рейтинг серіалу на платформі IMDb становить – 6,6.

Цікаві факти про серіал "Дороговказне світло"

Загальна кількість серій – 18 262 .

. Загальна тривалість: 169 днів 10 годин і 15 хвилин.

За свою історію шоу було номіновано понад 375 разів та отримало приблизно 98 нагород у сфері телебачення.

Цей серіал вважається одним із перших і найвпливовіших представників жанру мильної опери на американському телебаченні.

Після того, як рейтинги зменшилися і змінилися пріоритети глядачів, канал CBS припинив виробництво серіалу – останній епізод вийшов 18 вересня 2009 року. Навіть після завершення "Дороговказне світло" залишається важливою частиною історії телебачення й часто згадується у контексті рекордсмена серед інших телевізійних шоу.