"Довбуш" став найкасовішим ігровим фільмом року: цікаві факти про стрічку

Український фільм "Довбуш", який вийшов в кіно 24 серпня, за перший місяць прем'єри став найкасовішим ігровим фільмом року. Він зібрав понад 43 мільйонів гривень.

Над "Довбушем" Олеся Саніна працювало близько 3 тисячі людей. Зйомки почались ще у 2018 році, а бюджет склав 120 мільйонів гривень.

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Героїчна історія опришка Довбуша надихає, а неймовірні бойові сцени та захопливі кадри побуду горян вражають. У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся основні факти про стрічку та чому варто переглянути фільм у кіно.

Чому варто переглянути "Довбуша" в кіно