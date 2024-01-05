Епічний успіх: український фільм "Довбуш" визнали найпопулярнішим на Netflix серед українців

З 29 грудня всі, хто мають підписку на Netflix, можуть переглянути фільм "Довбуш" на стримінговому сервісі. Тож серед українців ця стрічка є дуже популярною.

Фільм вийшов в прокат 24 серпня в Україні, а також був проданий для показу у понад 20 країнах. Протягом всього чотирьох тижнів показів стрічка стала лідером касових зборів серед ігрових фільмів українського кінопрокату у 2023 році.

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"Довбуш" став найпопулярнішим на Netflix серед українців

У новорічну ніч українські глядачі на Netflix найчастіше обирали перегляд стрічки "Довбуш" від Олеся Саніна. Цей фільм не лише лідирує за переглядами на сьогодні, але також став найулюбленішим українським проєктом на цій платформі.

"Довбуш": що відомо про фільм

Пригодницько-історичний екшн, заснований на реальних історичних подіях початку XVIII століття, розкриває драматичні події повстання опришків проти польської шляхти.

Фільм "Довбуш" визнаний найуспішнішим українським фільмом року ще наприкінці вересня, коли зібрав понад 43 мільйони гривень. Станом на початок грудня його касові збори в прокаті склали 68 268 115 гривень. Одночасно це є одна із наймасштабніших та найдорожчих стрічок в історії української кіноіндустрії.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму