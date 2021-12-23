Доведеться чекати: реліз "Джона Віка 4" знову перенесли

Студія Lionsgate Movies опублікувала на ютубі відео, в якому повідомила нову дату прем’єри четвертої частини "Джона Віка" з Кіану Рівз у головній ролі. Найпалкішим шанувальникам доведеться ще рік чекати на продовження франшизи – картину покажуть 24 травня 2023 року.

Раніше було відомо, що фільм вийде 26 травня 2022 року. У зв’язку з пандемією, реліз фільму переносили вже.

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Режисером картини виступить Чад Стагелскі, як і в трьох попередніх фільмах. До головної ролі повернеться Кіану Рівз.

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Що відомо про Джона Віка

Нагадаємо, у першій частині ми побачили, як Джон залишив успішну кар’єру кілера заради щасливого сімейного життя. Однак, після смерті дружини він потрапляє у конфлікт із сином російського гангстера, який викрав його машину і вбив собаку найманця. тому у наступних двох частинах Джон намагається помститися, щоб вижити.

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Сюжет четвертої частини тримають у таємниці. Лише в одному інтерв’ю Чад Стахелскі сказав, що у новій історії не варто чекати щасливого фіналу.

Окрім Кіану Рівза, у картині зіграють: Лоуренс Фішборн, Ленс Реддік, Іен Макшейн, Ріна Саваяма, Доні Йєн, Білл Скарсгард, Кленсі Браун, Шамір Андерсон та інші.