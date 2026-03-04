Можна подивитись за вечір: новий український мінісеріал, який вже є на YouTube

Прем'єри українських серіалів завжди привертають увагу публіки, їх активно обговорюють в мережі. Не стала винятком нова мелодрама "Дрібне пташеня".

Ця 4-серійна історія з Андрієм Ісаєнком, Анастасією Іванюк та Павлом Текучевим у головних ролях одразу сподобалася українським глядачам. А тепер її можна безплатно подивитися на ютубі, передає 24 Канал.

Про що серіал "Дрібне пташеня"?

Сюжет обертається навколо яскравої та впевненої у собі дівчини Аліси, яка закохується у хлопця, що вже перебуває в стосунках. У неї є успішна кар'єра, нібито перспективне особисте життя, однак все руйнується в одну мить – починається повномасштабна війна.

Водночас коханий неочікувано робить пропозицію іншій дівчині, тож все життя Аліси летить шкереберть. Тоді вона вирішує поїхати в маленьке місто Радісне, де колись була разом з батьками. Це місце мало стати для дівчини осередком спокою, однак натомість повертає до давніх спогадів, родинних таємниць і людей, яких вона колись не помічала.

Ця цікава та напружена історія зацікавлює з перших хвилин і не відпускає до фіналу. А оскільки складається лише з чотирьох епізодів, то легко можна подивитися за вечір.

"Дрібне пташеня": дивіться онлайн 1 серію

Які ще нові українські серіали є на ютубі?