"Ми зіпсуємо те, що вже розповіли" – другого сезону "Ферзевого гамбіту" не буде

Режисер найкращого мінісеріалу за версією Еммі-2021 "Ферзевого гамбіту" Скотт Френк прокоментував чутки про другий сезон стрічки. Він наголосив, що продовження картини не буде, але, ймовірно, з’явиться нова історія з такою ж пристрастю.

Серіал "Ферзевий гамбіт" відразу полюбили глядачі, і багато хто вже з нетерпінням очікували на продовження історії про шахістку.

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Під час церемонії Еммі-2021 режисер проєкту Скотт Френк відповів на чутки про другий сезон. Його коментар розчарував фанатів, адже творці все ж таки не планують продовжувати роботу над проєктом.

"Я відчуваю, що ми розповіли ту історію, яку хотіли. Я хвилююся, дозвольте мені сказати по-іншому, – я боюся, бо, якщо ми спробуємо розповісти більше, ми зіпсуємо те, що вже розповіли" – поділився володар Еммі-2021 режисер Скотт Френк.

"Ми обов'язково продовжимо працювати разом", – доповнив виконавчий продюсер Вільям Горберг. "Абсолютно", – відповіла акторка Аня Тейлор-Джой.

Спробуйте знайти іншу історію, яку можна розповісти з тією ж пристрастю і командою чудових художників,

– зауважив Горберг.

Команда також розповіла, що навіть візьмуть з собою акторок Мозес Інґрам і Маріель Геллер до наступного проєкту.

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Зважаючи на перемогу в номінації "Найкращий мінісеріал", Горберг подякував Netflix за те, що довірилися творцям фільму.

Ви повернули сексуальність в шахи і надихнули ціле покоління дівчат і молодих жінок усвідомити, що патріархат не має захисту від наших королев, – звернувся Горберг до Ані Тейлор-Джой.

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"Ферзевий гамбіт" – лауреат Еммі-2021

Нагадаємо, цьогоріч на церемонії Еммі серіал отримав нагороди у таких номінаціях:

"Найкращий мінісеріал";

"Найкраща режисура мінісеріалу або фільму";

"Найкраща операторська робота".

Чому серіал "Ферзевий гамбіт" ми рекомендуємо дивитися кожному

У центрі історії – спокійна і зосереджена дівчина-вундеркінд Бет Гармон. Відколи загинула її матір, вона живе у притулку до повноліття. Там вона відкрила в собі талант і любов до шахів. Разом із пристрастю до гри, дівчина страждає залежністю, адже з дитинства вимушено вживає транквілізатори. Бет дорослішає і бореться з цим. Водночас прагне стати найуспішнішою у світі шахів і перемогти своїх суперників-чоловіків. Але! Без своїх таблеток – вона не показує крутих результатів.

Нагадаємо, роль наполегливої Бет зіграла харизматична Аня Тейлор-Джой, за яку й отримала Золотого глобуса у 2021 році.

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Можемо без перебільшення сказати, що творці серіали перетворили настільну гру у справжню емоційну битву, яка не дозволяє глядачу "перемикнутися". Гра напружена, наполеглива і захоплива, глядач наче сам сидить на місці Бет Гармон. Це справжня історія успіху, яку варто побачити кожній сім’ї.