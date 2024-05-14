Очевидно, тепер глядачі пильно чекають на анонси та продовження улюбленої історії. Телеканал "1+1 Україна" вже розпочав знімання продовження одного з найпопулярніших серіалів про медиків.

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Тривають зйомки другого сезону "Жіночого лікаря": коли прем'єра

Уже на початку нового телесезону відбудеться прем'єра другого сезону серіалу. Долі улюблених героїв стануть відомі глядачам "1+1 Україна" восени.

Згідно з інформацією, у другому сезоні Гончар продовжить свою роботу у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, де його стосунки з Оленою зазнають нових випробувань. Тим часом Андрій Балюк шукає можливості долучитися до медичної допомоги породіллям на прифронтових територіях, відчуваючи дискомфорт у цивільному житті.

У новому сезоні на свої ролі повернуться Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Слава Красовська, Олександра Епштейн, Анастасія Цимбалару, Ніна Набока, Олена Михайліченко, Анатолій Тихомиров, Людмила Курмель, Вікторія Клещенко-Пилипчук, Кирило Прокопчук та Ярослав Шахторін.

Крім того, до складу акторів приєднаються й нові обличчя. Деталі щодо інших українських акторів, які приєдналися до команди цього популярного медичного серіалу, будуть відомі згодом.

Чим закінчився перший сезон серіалу "Жіночий лікар"

У фінальній серії виявляється, що Олена Руденко приймає несподіване рішення і готується стати бойовим медиком на передовій. Вона відправляє свого сина до Польщі, щоб перебував там разом з дідусем і родиною, тоді як сама планує надавати допомогу військовим на Запорізькому напрямку.

Тимофій Васильович, дізнавшись, що дитина Людмили Іванівни не його, вирішує поспілкуватися з Юрієм Сердюком, який є батьком цієї дитини. У ході розмови Шумейко визнає, що для нього не має значення, чий це малюк, головне – це його любов до Людмили та готовність виховувати дитину разом з нею.

Андрій збудував щасливі відносини з Ластівкою. Водночас Вітя, який раніше образив Наталку, вирішує приєднатися до армії та допомагати на фронті.

У фіналі серії всі лікарі, медсестри та близькі люди збираються на подвір'ї Михайла Гончара, щоб зробити йому сюрприз на честь Дня народження, яке він не планував святкувати.

На святі також з'являється Олена, кохана головного героя. Після серйозної розмови вони вирішують відновити свої стосунки та почати все спочатку. Однак Олена залишає в таємниці свій намір піти на фронт. Тому, що очікується в майбутньому для цієї пари, залишається секретом для глядачів.