Їй 42, у неї семеро дітей: дружина Алека Болдвіна показала, як тренується

Коли у вас семеро дітей, слово «спортзал» звучить приблизно так само романтично, як "три години тиші". Тому Гіларія Болдвін знайшла рішення: тренуватися там, де вдалося відбитися від дітей хоча б на кілька хвилин, – навіть у ванній кімнаті.

Як повідомляє pagesix, 42-річна дружина Алека Болдвіна розповіла Fox News Digital, що щодня бігає близько 30 хвилин, займається йогою та робить короткі тренування у ванній. Свій формат вона жартома називає «stop and drop» — зупинилася, впала на килимок і зробила вправи. Схоже, фітнес у багатодітній родині потребує не стільки спортивної форми, скільки швидкої реакції.

30 хвилин кардіо – і можна жити далі

Гіларія каже, що біг допомагає їй не лише залишатися у формі, а й краще справлятися з напругою. За її словами, якщо вдається знайти хоча б 30 хвилин для кардіо, це позитивно впливає на її самопочуття.

Також вона любить йогу та вправи біля станка. А ще зізнається, що далеко не завжди має можливість тренуватися у спеціальному місці. Тому ванна кімната цілком підходить.

Зізнання, яке порадує всіх, хто дивиться на знаменитостей і думає, що вони живуть на листі салату: Гіларія їсть морозиво.

Вона розповіла, що одного вечора разом із наймолодшою дитиною вони відкрили аж дві пачки морозива приблизно о 21:00. А ще в її раціоні цілком може знайтися шматок піци.

Її принцип простий: добре харчуватися, але не забороняти собі все смачне. Тобто ніякого життя за схемою "одна броколі – і до наступного понеділка".

Алек Болдвін спорт не дуже любить

Щодо спільних тренувань із чоловіком, Гіларія лише посміялася. За її словами, Алек дуже негнучкий і навіть не може торкнутися пальців ніг.

Після понад 15 років разом і семи дітей Гіларія каже, що секрет їхніх стосунків значно простіший за будь-яку фітнес-формулу: обоє мають хотіти залишатися разом навіть у складні періоди.

До речі, своїм результатом тренувань нещодавно похизувалася й Джессіка Альба – акторка показала фото, на яких продемонструвала свою підтягнуту форму.



