Дружина Брюса Вілліса попросила папараці дати йому спокій: "Не кричіть до нього"

Емма Хемінг-Вілліс вважає, що надмірна увага до актора Брюса Вілліса може лише нашкодити. Нещодавно зірці поставили діагноз деменція, і його стан лише погіршується.

Сім’я Брюса Вілліса намагається створити йому комфортне середовище. Тож у соцмережах жінка опублікувала відео, в якому наголосила, що не потрібно "полювати" за хворою людиною, а "дати їй простір".

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Емма Хемінг-Вілліс звернулася до папараці

Минулого тижня у багатьох ЗМІ з’явилися заголовки про Брюса Вілліса, якого заскочили за чашкою кави з друзями. У зв’язку з цим, дружина Емма Хемінг-Вілліс публічно звернулася до фотографів та операторів і попросила перестати стежити за Віллісом та "полювати" за ексклюзивними кадрами.

"Якщо ви доглядаєте за людиною з деменцією, ви знаєте, наскільки важко та нервово може бути просто вивести її у світ і безпечно рухатися, навіть просто, щоб випити чашечку кави. Я бачу заголовки та відео з моїм чоловіком, який п'є каву з кількома друзями, які допомагали йому. Це стосується фотографів та операторів, які намагаються отримати ці ексклюзиви мого чоловіка – просто дотримуйтесь простору", – сказала вона.

Я знаю, що це ваша робота, але дайте йому простір. Будь ласка, не кричіть на мого чоловіка, не запитуйте його, як у нього справи чи щось інше. Не кричіть до нього. Просто дозвольте родині чи тому, хто поруч з ним, безпечно доставити його з точки А до точки В,

– продовжила Емма.

Емма Хемінг-Вілліс звернулася до папараці: дивіться відео

Нещодавно сім’я Брюса повідомила, що за рік часу, після діагнозу афазія, здоров’я актора суттєво погіршилося. Йому встановили точний діагноз – лобно-скронева деменція.