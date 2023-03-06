Семья Брюса Уиллиса пытается создать ему комфортную среду. Поэтому в соцсетях женщина опубликовала видео, в котором подчеркнула, что не нужно "охотиться" за больным человеком, а "дать ей простор".

Смотрите также В самолет ударила молния, – актер Мэттью Макконахи чуть не попал в авиакатастрофу

Эмма Хеминг-Виллис обратилась к папарацци

На прошлой неделе у многих СМИ появились заголовки о Брюсе Уиллисе, который заскочили за чашкой кофе с друзьями. В связи с этим жена Эмма Хеминг-Виллис публично обратилась к фотографам и операторам и попросила перестать следить за Уиллисом и "охотиться" за эксклюзивными кадрами.

"Если вы ухаживаете за человеком с деменцией, вы знаете, насколько тяжело и нервно может быть просто вывести его в мир и безопасно двигаться, даже просто, чтобы выпить чашечку кофе. Я вижу заголовки и видео с моим мужчиной, который пьет кофе с несколькими друзьями, которые помогали ему. Это касается фотографов и операторов, которые пытаются получить эти эксклюзивы моего мужа – просто соблюдайте пространство", – сказала она.

Я знаю, что это ваша работа, но дайте ему простор. Пожалуйста, не кричите на моего мужа, не спрашивайте его, как у него дела или что-нибудь другое. Не кричите к нему. Просто разрешите семье или тому, кто рядом с ним, безопасно доставить его из точки А до точки В,

– продолжила Эмма.

Эмма Хеминг-Уиллис обратилась к папарацци: смотрите видео

Недавно семья Брюса сообщила, что через год времени, после диагноза афазия, здоровье актера существенно ухудшилось. Ему установили точный диагноз – лобно-височная деменция.