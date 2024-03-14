Ми щасливі, – дружина Скрябіна поділилась враженнями від фільму "Я, Побєда і Берлін"

Світлана Бабійчук – дружина українського співака Кузьми Скрябіна висловила свої враження від фільму "Я, Побєда і Берлін". Вона зізналась, що першими, хто бачив цю стрічку, були українські військові.

А вже 14 березня в українських кінотеатрах фільм, знятий за мотивами книги Андрія Кузьменка, вийшов у широкий прокат. Відомо, що Світлана Бабійчук неодноразово спілкувалась з творцями фільму, адже усі хотіли, аби ця кінокартина вийшла по-справжньому особливою.

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Світлана Бабійчук відреагувала на фільм "Я, Побєда і Берлін"

Вона зізналась, що дуже хвилювалась, як військові відреагують на стрічку і чи на часі вона сьогодні. Але уже після першого перегляду дружина Скрябіна запевнилась, ця кінокартина сьогодні дуже потрібна українському глядачеві. Після перегляду у всіх були сльози на очах.

Ми не те що заплакали, ми всі були щасливі. Після того ми спілкувалися з військовими ще дві години, не могли розійтися. І наступного дня ми бачилися з керівництвом, вони казали: Що ви показали їм, вони щасливі. А ми щасливі, що фільм все-таки на часі,

– сказала жінка.

Під час розробки фільму, Світлана Бабійчук надавала консультації творчій команді, оскільки вона мала унікальну можливість поділитися своїми знаннями про Кузьму та його ранню кар'єру. Вона активно співпрацювала з режисером і акторами, розповідаючи їм про їхні взаємини з покійним чоловіком.

Вони дуже добре відчули ту енергетику, музику. Ми ставили за ціль передати дух Андрія у фільмі, передати те, що він відчував, ким він був. Головному актору це вдалося надзвичайно добре, шедеврально. Він – дуже талановита людина, дуже серйозно поставився до роботи, він – справжній професіонал. І кавери на Андрієві пісні – вони шедевральні,

– зазначила Світлана.

Бабійчук неймовірно радіє виходу фільму та підкреслює, що музика Кузьми Скрябіна залишається живою й актуальною й досі.

"Я, Побєда і Берлін" уже в кіно: про що стрічка

За сюжетом фільму, звичайний хлопець та початківець-музикант, на ім'я Кузьма вирушає до Берліна разом зі своїм другом Бардом на старій "Побєді". Там він планує обміняти раритетну автівку на бажаний шестисотий "Мерседес" у відомого колекціонера.

Кузьма обіцяє повернутися додому на новій машині своїй коханій дівчині Барбарі, а також встигнути на виступ разом зі своїми друзями з гурту. Однак подорож виявляється повністю несподіваною та повна непередбачуваних ситуацій.

Режисером фільму є Ольга Ряшина. У ролі продюсерів виступили Олексій Терентьєв, Юрій Артеменко та Ольга Пантелеймонова. У головних ролях знялися Іван Бліндар, Марія Стопник та Володимир Гева.

"Я, Побєда і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

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