Офіційно: "Друзі" повертаються на екрани HBO Max – дата прем'єри

Нарешті світ шанувальників культового серіалу сколихнула приємна новина! Про дату довгоочікуваної прем'єри нового епізоду актори серіалу "Друзі" написали на своїх інстаграм-сторінках – детальніше читайте на Кіно 24.

Тільки уявіть собі, цілих сімнадцять років минуло з останнього разу, як вони працювали на одному знімальному майданчику. Довгоочікувану прем'єру шанувальники серіалу зможуть переглянути вже 27 травня 2021 року на стримінговому сервісі HBO Max!

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Кортні Кокс зробила чуттєвий пост на честь дати прем'єри:

Такі речі трапляються не щороку, а то й не кожні 10, чи 15 років. Я відчуваю себе такою щасливою, що мала шанс возз’єднатися зі своїми друзями ... і це було краще, ніж будь-коли,

– написала актриса в своєму інстаграмі.

Формат нового епізоду як і раніше незрозумілий. Навряд чи це буде звичне продовження серіалу. Швидше за нас на нас чекає зустріч акторів та їх спогади про колишню епоху.

Чекаємо більш докладного трейлера та більшої кількості деталей по спецвипуску.

Також HBO Max оприлюднив інформацію про запрошених зіркових гостей, які приєднаються до акторів серіалу у день прем'єри: