Дуа Ліпа підписала контракт на зйомки у зірковому трилері Метью Вона

Британська співачка Дуа Липа вирішила розвивати свою кар'єру, охопивши крім музики ще й кіно. Як повідомляє The Hollywood Reporter, поп-зірка вже підписала контракт на зйомки в першому своєму фільмі. Співачка приєднається до серйозного та зоряного за акторським складом проєкту.

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Фільмування стрічки планують розпочати вже у серпні 2021 року в Європі.

Який сюжет чекає на глядачів

Заснований на шпигунському романі "Аргайл" від авторки Еллі Конвей, фільм, знятий компанією Vaughn's Marv. Історія розповідає про найвідомішого шпигуна у світі – на прізвисько Аргайл, який подорожує навколо світу. Очікується, що це буде перший з як мінімум трьох фільмів франшизи, дія якого відбувається в Америці, Лондоні і декількох місцях по всьому світу.

Коли я прочитав ранній чорновий варіант рукопису, я відчув, що це найнеймовірніша та оригінальна шпигунська франшиза з часів книг Яна Флемінга 50-х років. Це переверне жанр шпигунських фільмів,

– сказав Вон.

Хто працюватиме над фільмом

Вон (відомий франшизою Kingsman) буде працювати за сценарієм, написаним Джейсоном Фуксом ( "Чудо-жінка", "Льодовиковий період: континентальний дрейф"). Зігі Камаса, Карлос Перес, Клаудія Он і Адам Фішбах будуть виконавчими продюсерами.

Ми раді, що приступимо до випуску четвертого і, безумовно, найбільшого повнометражного фільму з початку глобальної пандемії. Це демонструє наше бажання розширити нашу виробничу діяльність, а також і наше прагнення продовжувати запускати нові франшизи, що виходять за рамки серії фільмів "Кінгсман",

– заявив генеральний директор Marv Камаса.

Актори, які візьмуть участь у новій стрічці

Генрі Кавілл,

Сем Роквелл,

Брайс Даллас Говард,

Брайан Кренстон,

Кетрін О'Хара,

Джон Сіна,

Семюель Л. Джексон.

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