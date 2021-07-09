Дуа Ліпа підписала контракт на зйомки у зірковому трилері Метью Вона
Джерело:The Hollywood Reporter
Дуа Ліпа дебютую в новому шпигунському трилері британського продюсера та режисера Метью Вона – Argylle. Акторський склад та майбутній сюжет стрічки – детальніше на Кіно 24.
Британська співачка Дуа Липа вирішила розвивати свою кар'єру, охопивши крім музики ще й кіно. Як повідомляє The Hollywood Reporter, поп-зірка вже підписала контракт на зйомки в першому своєму фільмі. Співачка приєднається до серйозного та зоряного за акторським складом проєкту.
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Фільмування стрічки планують розпочати вже у серпні 2021 року в Європі.
Який сюжет чекає на глядачів
Заснований на шпигунському романі "Аргайл" від авторки Еллі Конвей, фільм, знятий компанією Vaughn's Marv. Історія розповідає про найвідомішого шпигуна у світі – на прізвисько Аргайл, який подорожує навколо світу. Очікується, що це буде перший з як мінімум трьох фільмів франшизи, дія якого відбувається в Америці, Лондоні і декількох місцях по всьому світу.
Коли я прочитав ранній чорновий варіант рукопису, я відчув, що це найнеймовірніша та оригінальна шпигунська франшиза з часів книг Яна Флемінга 50-х років. Це переверне жанр шпигунських фільмів,
– сказав Вон.
Хто працюватиме над фільмом
Вон (відомий франшизою Kingsman) буде працювати за сценарієм, написаним Джейсоном Фуксом ( "Чудо-жінка", "Льодовиковий період: континентальний дрейф"). Зігі Камаса, Карлос Перес, Клаудія Он і Адам Фішбах будуть виконавчими продюсерами.
Ми раді, що приступимо до випуску четвертого і, безумовно, найбільшого повнометражного фільму з початку глобальної пандемії. Це демонструє наше бажання розширити нашу виробничу діяльність, а також і наше прагнення продовжувати запускати нові франшизи, що виходять за рамки серії фільмів "Кінгсман",
– заявив генеральний директор Marv Камаса.
Актори, які візьмуть участь у новій стрічці
- Генрі Кавілл,
- Сем Роквелл,
- Брайс Даллас Говард,
- Брайан Кренстон,
- Кетрін О'Хара,
- Джон Сіна,
- Семюель Л. Джексон.
Чим вже дивувала Дуа Ліпа
Нещодавно британська співачка Дуа Ліпа представила перше в 2021 році відео на пісню We're Good. Ефектний кліп, дуже нагадує "Титанік", який частково зняла українська продакшн-компанія. Але виконавчий продюсер розповів, що хоч зйомки відбувались в Києві, але без участі зірки.
Дула Ліпа у кліпі на пісню We're Good / Скриншот відео