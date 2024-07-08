Б'є всі рекорди: "Думками навиворіт 2" став одним із найкасовіших мультфільмів в історії

Мультфільм "Думками навиворіт 2" ввійшов до п’ятірки найкасовіших мультфільмів усіх часів. Ця робота продовжує завойовувати світ і збирати зали усіх вікових категорій, засвідчуючи свою популярність і успішність у кінопрокаті.

Ця робота, що розповідає про емоції маленької дівчинки, вразила глядачів своєю унікальною концепцією та глибоким змістом. У матеріалі дізнаєтесь, про які касові збори йдеться.

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"Думками навиворіт 2" став одним із найкасовіших мультфільмів: подробиці

З моменту прем’єри 14 червня, мультфільм від Disney і Pixar, "Думками навиворіт 2", зібрав у прокаті 1,22 мільярда доларів. Цей проєкт зайняв п’яте місце в рейтингу найприбутковіших фільмів і мультфільмів в історії кінематографа.

Наразі лідером цього рейтингу залишається фільм "Король Лев" 2019 року випуску, який заробив у прокаті 1,66 мільярда доларів.

У порівнянні з першою частиною, "Думками навиворіт 2" перемістив першу частину "Посіпак" на шосте місце, оскільки остання заробила 1,15 мільярда доларів.

Сюжет мультфільму "Думками навиворіт" розповідає про процес дорослішання дівчинки зі США, яка відчуває різні, але типові для свого віку емоції.

"Думками навиворіт 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Головні емоції, які контролюють життя головної героїні, зіштовхуються з раптовим виселенням, щоб звільнити місце для чогось абсолютно нового. Радість, Печаль, Гнів, Страх та Відраза успішно працюють разом протягом тривалого часу, але вони не знають, що відчувати, коли з’являється Тривожність. І, здається, вона не прийшла сама.

Картина отримала високі оцінки як від критиків, так і від глядачів, ідеально підходячи для перегляду як дітям, так і дорослим.