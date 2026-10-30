Зірка популярного серіалу розкрила скандальні подробиці зйомок: чому вона пішла після 6 сезонів

Схоже, у Голлівуді навіть чотири номінації на "Еммі" не гарантують підвищення зарплати. Принаймні так сталося з акторкою Голланд Тейлор, яка роками грала у популярному ситкомі "Два з половиною чоловіки". І поки серіал приносив шалені прибутки, її гонорар, за словами зірки, вперто залишався незмінним.

83-річна акторка, яка втілила Евелін Гарпер – матір героїв Чарлі Шина та Джона Краєра, – розповіла, чому свого часу відмовилася продовжувати контракт із творцями шоу, повідомляє Variety.

Чому Голланд Тейлор залишила "Двох із половиною чоловіків"

За словами акторки, протягом шести років роботи над серіалом її зарплата практично не змінювалася. Ба більше, вона отримувала приблизно стільки ж, скільки заробляла в іншому телевізійному проєкті майже на десять років раніше.

Я отримала чотири номінації на "Еммі", а мені так і не підвищили зарплату. Зазвичай у таких випадках це роблять, – зізналася Тейлор у подкасті Alchemy with Anthony Mason.

Після шостого сезону акторка вирішила не продовжувати постійний контракт. Продюсери, за її словами, були неабияк здивовані й спочатку подумали, що вона просто торгується за більший гонорар.



Серіал "Два з половиною чоловіки" / Фото IMDB



Однак Тейлор пояснила, що справа вже не лише у грошах. Вона хотіла самостійно вирішувати, коли працювати.

Зрештою акторка погодилася лише на періодичні гостьові появи. Тож творцям довелося змиритися з тим, що екранна матуся Чарлі Гарпера тепер приходитиме на зйомки виключно за власним бажанням.

Нагадаємо, серіал "Два з половиною чоловіки" виходив із 2003 до 2015 року та налічує 12 сезонів. У 2011 році після гучних скандалів проєкт залишив Чарлі Шин, якого згодом замінив Ештон Кутчер.

Раніше актор іншого дуже популярного серіалу розповів, чому покинув проєкт на піку популярності.