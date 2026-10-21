"Скелю" не впізнати: Двейн Джонсон вразив радикальною зміною іміджу задля нової ролі

Голлівудський актор Двейн Джонсон здивував кардинальною зміною іміджу заради нової ролі у фантастичній стрічці "Музика ящірок" режисера Бенні Сафді. У мережі з'явилися перші ексклюзивні кадри зі знімального майданчика в Нью-Йорку, де зірку бойовиків практично неможливо впізнати в образі химерного Чоловіка-курки.

Як повідомляє видання Just Jared, знімальний процес майбутнього гібридного проєкту з живими акторами та CGI-графікою вже стартував на вулицях Нью-Йорка. Папараці заскочили голлівудську зірку під час спільних сцен із юним колегою Тео Кларком Лебером, що здивувало публіку разючою зміною зовнішності культового актора.

Двейн Джонсон знімається у фільмі "Музика ящірок"

Для Джонсона це вже друга масштабна спільна робота з постановником Бенні Сафді після драми "Незламний". Цього разу творчий тандем готує дещо абсолютно свіже, фантастичне та несхоже на типові бойовики за участю актора.

У центрі сюжету – покинутий напризволяще хлопчик. Головний герой несподівано натрапляє на таємничу нічну телетрансляцію, де справжні ящірки грають потойбічну музику, що відчиняє двері у дивовижний прихований світ.

У пошуках відповідей хлопець знайомиться з ексцентричним і кумедним дідусем на прізвисько Чоловік-курка, якого й грає Двейн Джонсон. Нерозлучною супутницею дідуся є його улюблениця – 85-річна курка на ім'я Клаудія.

Разом герої вирушають у захопливу мандрівку крізь невидимі світи та несподівані гармонії. Їхня спільна пригода перетворюється на зворушливу історію про міцний зв'язок двох споріднених душ, які знаходять справжню магію не лише навколо, а й одне в одному.

До акторського складу увійшли Рейчел Мак-Адамс, Джефф Голдблюм, Колман Домінго, Реджина Голл, Алісія Сільверстоун, Тім Гайдекер, Девід Крамхолц та інші яскраві актори.

Виробництвом фільму опікується Amazon MGM Studios, тому глядачам варто очікувати високого рівня візуальних ефектів. Після завершення кінопрокату стрічка стане доступною для домашнього перегляду на стримінговій платформі Prime Video.

Прем'єра стрічки "Музика ящірок" у кінотеатрах запланована на 25 грудня 2027 року, тож фільм має всі шанси стати головною казковою подією різдвяного вікенду.

До речі, "Скеля" неодноразово підтримував Україну та українських військових. А цього літа Двейн Джонсон навіть зустрівся з українками на Гаваях.