Навіть Скелі не вистачило м'язів: як насправді створювали образ Мауї у новій "Ваяні"

Актор роками перетворював своє тіло на гору м'язів, але для ролі напівбога Мауї у новій "Ваяні" навіть цього виявилося замало. Як з'ясувалося, знаменитий Скеля приховав під костюмом маленький голлівудський секрет вагою майже 18 кілограмів.

Як повідомляє Just Jared, 54-річний американський актор Двейн Джонсон зізнався, що його могутня статура у новій ігровій версії "Ваяни" частково створена за допомогою спеціального костюма. Знаменитості довелося вдатися до такого рішення через щільний знімальний графік і необхідність максимально відповідати зовнішності анімаційного персонажа.

Чому Двейн Джонсон одягнув штучні м'язи

Виявляється, перед початком роботи над "Ваяною" актор щойно завершив зйомки біографічної спортивної драми "Незламний", у якій зіграв бійця змішаних єдиноборств Марка Керра.

Двейн Джонсон у "Ваяні" / Фото Disney



Для попередньої ролі Джонсон суттєво змінив свою фізичну форму. За його словами, тоді він важив приблизно на 23 кілограми більше, ніж на момент інтерв'ю. А ось часу, щоб підлаштувати тіло під нового персонажа, практично не було.

Творці навіть розглядали можливість залишити актора таким, яким він був після попередніх зйомок. Однак зрештою вирішили, що його зовнішність надто відрізняється від образу Мауї.

Ми думали, що я просто вийду на майданчик у тій формі, в якій був після "Незламного". Але моє тіло виглядало зовсім інакше, – пояснив Джонсон.

Тому для актора створили спеціальний костюм із накладними м'язами вагою близько 18 кілограмів. Над його виготовленням працював оскароносний художник із гриму Джоел Гарлоу.

Щоправда, носити таке вбрання було не надто комфортно. Джонсон зізнався, що під час зйомок у костюмі було нестерпно спекотно.

Як штучне тіло допомогло створити Мауї

Цікаво, що костюм виявився корисним не лише для зовнішнього вигляду персонажа. Він також значно полегшив роботу спеціалістам із візуальних ефектів.

Річ у тім, що татуювання Мауї – не просто малюнки на тілі. Вони оживають і рухаються, тому їхнє відтворення потребувало додаткової роботи.

До слова, фільм вийшов у кінотеатрах 10 липня 2026 року, а з 21 жовтня став доступним на Disney+.

Нагадаємо, що Двейну Джонсону не вперше змінюватись заради ролі. Нещодавно в мережу потрапили фото актора зі зйомок нового фільму – ви його точно не впізнаєте.