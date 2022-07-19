Офіційно: у Будапешті розпочали зйомки "Дюни 2" – перший кадр показав образ Флоренс П’ю

У Будапешті офіційно розпочали зйомки сиквелу "Дюни". На перших кадрах помітили Флоренс П’ю у ролі принцеси Ірулен.

Про фільмування стрічки ми дізналися з офіційного твітера "Дюни": "Поїхали. Знімальний процес "Дюни 2" розпочався". Як відомо, ще у жовтні компанія Legendary офіційно заявила про виробництво продовження епічної стрічки, перша частина якої вразила глядачів у всьому світі. На прем’єру доведеться трішки зачекати – сиквел покажуть 17 листопада 2023 року.

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Режисером став Дені Вільньов, крім того, він виступив у ролі продюсера і сценариста стрічки. За умовами договору між Legendary та Warner Bros. спершу сиквел показуватимуть лише у кінотеатрах.

Адаптувати "Дюну" Френка Герберта – це моя мрія, і я маю подякувати фанатам, акторам, знімальній групі, Legendary та Warner Bros. за те, що вони підтримали цю мрію. Це лише початок,

– поділився Дені Вільньов.

Зйомки фільму пройдуть у Будапешті, Абу-Дабі, Йорданії та Італії.

Як повідомляє Variety, фільм розповість про фантастичну подорож Пола Атрейдеса, під час якої він об'єднається з Чані та фременами й вийде на стежку війни, щоб помститися змовникам, які знищили його родину. Юнакові доведеться вибрати між любов'ю свого життя і долею відомої людству всесвіту, і він спробує запобігти жахливому майбутньому, невідомому нікому, крім нього.

Зйомки "Дюни 2": перші кадри

У твітері фан-акаунта Florence Pugh Daily з’явилося перше зображення із Флоренс П’ю під час офіційних зйомок "Дюни 2". Зірка зіграє у картині роль принцеси Ірулан Корріно з Будинку Корріно. Знімок дуже поганої якості, проте образ героїні можна розглянути.

Флоренс П’ю зображена у світлій сукенці, ніжний вигляд доповнює прикраса для волосся. Її героїня відіграє важливу роль у книгах американського фантаста Френка Герберта. Ірулан тісно пов’язана з головним героєм, якого зіграв Тімоті Шаламе. У продовженні стрічки з’явиться такою батько Ірулан, імператора зіграє Крістофер Вокен.

Нагадаємо, Імператора Шаддама IV не було у першій частині, але саме він відправив Лето Атрейдеса (Оскар Айзек) правити Арракісом. Він передбачав, що його рішення призведе до конфлікту між Домом Атрейдесів і Домом Харконненів.

Флоренс П’ю на зйомках "Дюни 2": дивіться фото

Сюжет фільму "Дюна"

Події фільму відбуваються у далекому майбутньому, яке не схоже на сьогоднішній реальний світ. У центрі історії – розповідь про те, як Оскар Айзек у ролі Герцога Лето Атрейдеса отримав контроль над пустельною планетою Арракіс. Життя у їхньому світі сповнене небезпек і жорстокості, однак, ця планета є неабияк цінною, оскільки лише там можна знайти рідкісну й особливу речовину – спайс, що за дією схожа на наркотики, але наділяє людину важливим даром – продовжує життя та покращує розумові здібності. Хто контролює Аракіс, той володіє спайсом, а хто володіє спайсом – панує над усім всесвітом.

Однак Арракіс таїть у своїх глибинах страшну небезпеку – велетенських червів, які нападають на видобувачів спайсу та заважають людям. Син герцога, юний та талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині контроль над Арракісом.

"Дюна" 2021: дивіться повний трейлер фільму