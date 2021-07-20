Нові персонажні постери "Дюни" Денні Вільньова примусили шанувальників затамувати подих

Постери з героями фільму опублікували в мережі 19 липня 2021 року, також змінили головне фото в офіційному твітері майбутньої картини. Прем'єра "Дюни" в Україні відбудеться 14 жовтня 2021 року. Актори та головні дійові особи – дивіться на Кіно 24.

Фантастична драма "Дюна" стане третьою за рахунком екранізацією однойменного твору 1965 року американського письменника Френка Герберта. Загалом Герберт написав шість книг, об’єднаних спільною тематикою. У 1984 році Девід Лінч зняв повнометражний фільм за книгою, у 2000-му – Джон Гаррісон зняв мінісеріал. Працювати над новою екранізацією почали ще в 2008 році. Основний знімальний процес тривав у 2019 році в Угорщині та Йорданії.

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Режисером нової стрічки виступив Денні Вільньов, відомий завдяки фільмам "Той, що біжить по лезу 2049", "Прибуття" і "Ворог". Адаптація науково-фантастичного роману стане фільмом-хедлайнером Венеціанського кінофестивалю, який пройде у вересні 2021-го.

Сюжет фільму "Дюна"

Події розгортаються у далекому майбутньому. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) бере під своє управління пустельну планету Арракіс, єдине джерело найбільш рідкісної та цінної речовини у всесвіті. Ця речовина, діючи подібно наркотикам, подовжує життя людини та суттєво покращує розумові здібності. Володіння речовиною гарантує панування у всесвіті. Проте наразі планета Арракіс наповнена велетенськими піщаними червами. Син герцога, юний та талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині володарювання нею.

Актори, які взяли участь у фільмі:

Тімоті Шаламе,

Ребекка Фергюсон,

Оскар Айзек,

Джош Бролін,

Стеллан Скашгорд,

Дейв Батиста,

Зендея,

Шарлотта Ремплінґ,

Джейсон Мамоа,

Хав'єр Бардем.

"Дюна" 2021: дивіться трейлер фільму