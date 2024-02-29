Найочікуваніша прем'єра лютого уже в кіно: фільм "Дюна: Частина друга" готовий вас вражати

29 лютого в українських кінотеатрах виходить фільм "Дюна: Частина друга", який є продовженням уже улюбленої історії. Кажуть, що ця кінокартина буде навіть кращою за першу частину.

Тому дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, чи дійсно цей науково-фантастичний екшн вартує вашої уваги. Читайте, про що буде новий фільм та як реагують критики та мережа на вихід стрічки.

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Фільм "Дюна: Частина друга": про що стрічка

У другій частині фільму глядачі будуть спостерігати за життям Пола Атріда. Його шлях від чужинця до лідера фременів. Розкривається взаємодія Полі з фременкою Чані, а також втілення плану помсти за вбивство його батька.

Приблизно третина стрічки присвячена тому, як Пол адаптується до фременської спільноти, вчиться у них та намагається розкрити сенс своїх видінь. Якщо ви думали, що усі можливі дива ви вже побачили у першій частині "Дюни", то ні! Тут вас чекає і катання на хробаках і сміливі диверсії на виробництві спайсу та разючі битви.

"Дюна: Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму

Поступово мати Пола, леді Джессіка, набуває все більше влади, втілюючи план ордену сестер Бене Ґессерит, який розроблявся протягом тисячоліть. У цій частині з'являється більше інтриг та таємничих домовленостей з новими персонажами.

Зокрема, увагу глядачів нарешті приділили самому імператору-падишаху Шаддаму IV, але особливо захопливим виявився персонаж його дочки, принцеси Ірулан Корріно, якій судилося відіграти важливу роль у майбутньому.

Ще одним новим героєм став молодший племінник барона Владіміра Харконнена, Фейд-Раута, якого готували як майбутнього володаря Аракіса. Саме з цим жорстоким воїном Пол Атрід матиме зіткнення у фіналі фільму.

"Дюна 2": реакція на фільм

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Стрічку "Дюна 2" вперше показали глядачам у Лондоні 15 лютого 2024 року, і вже незабаром у ЗМІ та соцмережах можна було побачити неймовірні відгуки від кіноекспертів.

Вони оцінили фільм як "приголомшливий", "майстерний", "надзвичайно вражаючий" і "один з найкращих науково-фантастичних фільмів усіх часів", а також визнали, що друга частина вийшла навіть кращою за першу. Акторський ансамбль, візуальні ефекти та батальні сцени отримали високу похвалу.

Наразі на Rotten Tomatoes фільм отримав 97% позитивних відгуків від критиків з позначкою "Сертифікована свіжість", а на Metacritic експерти оцінили його на 78 балів зі 100, що відповідає загальному позитивному враженню.

Українці також з нетерпінням очікували продовження цієї історії. Ось, що вони писали у соцмережах: