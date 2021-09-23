"Дюна" – фільм №1 в Україні: стрічка увірвалась на першу сходинку рейтингу за касовими зборами

Епічна драма франко-канадського режисера Дені Вільньова вийшла в український прокат 16 вересня 2021 року. За перші 5 днів прокату картина вже встигла принести студії Warner Bros. більше 30 мільйонів гривень – детальніше читайте на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, станом на 20 вересня 2021 року фільм "Дюна" вже переглянуло більше 200 тисяч кіноманів.

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Екранізація першої частини роману фантаста Френка Герберта "Дюна" режисера Дені Вільньова захопила увагу глядачів з першого ж дня прем'єри. Так, стрічка побила рекорд зборів в Україні, а за перші 5 днів кінозали відвідало 263 тисячі глядачів.

Про що фільм "Дюна"

Варто зазначити, що стрічка повинна була з'явитися у прокаті ще минулого року, однак її перенесли через пандемію коронавірусу, яка вплинула, як на знімальний процес так і на продакшн. Прем'єру фільму запланували на 14 жовтня 2021 року, однак потім ще раз перенесли, але вже майже на місяць раніше, тож українці побачили фільм у кіно

Події фільму переносять нас в далеке майбутнє – світ змінився і його вже не впізнати. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) керує пустельною планетою Арракіс – жорстоким світом, життя на якому сповнене небезпек – тут єдиним джерело рідкісної та найбільш цінної речовини у всесвіті – спайсу.

Спайс діє подібно наркотикам, однак дарує важливу перевагу – він подовжує життя та покращує розумові здібності. Володіння спайсом гарантує панування у всесвіті, проте планета Арракіс наповнена велетенськими піщаними червами, які значно ускладнюють його видобування. Син герцога, юний і талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на Арракіс, аби забезпечити своїй родині панування.

Трейлер фільму "Дюна": дивіться відео онлайн