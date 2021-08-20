"Дюна" – шедевр кінематографа, – Джош Бролін
Джерело:Screen Rant
Актор "Дюни" Джош Бролін назвав науково-фантастичну епопею кінематографічним шедевром. У фільмі Дені Вільньова він зіграв Гурні Галлека. Прем’єра "Дюни" відбудеться 16 вересня 2021 року.
Нагадаємо, Бролін і Вільньов раніше разом працювали над гучним фільмом 2015 року "Сікаріо".
Цікаво Офіційно. "Дюну" покажуть в Україні у вересні – нова дата прем'єри
Про що розповідає стрічка
Адаптація однойменного роману Френка Герберта 1965 року – "Дюна" 2021 року – перший фільм запланованого двосерійного науково-фантастичного епічного серіалу. Дія фільму відбувається на планеті Арракіс. У центрі сюжету – молода людина, яку звати Пол (Тімоті Шаламе). Він спадкоємець шляхетної родини, втягнений у напружений конфлікт між родинами, які ворогують через цінну речовину, яка породила непорозуміння, суперечки і навіть війни.
Що про фільм сказав Джош Бролін
Очікування шанувальників "Дюни" досить високі. Джош Бролін в недавньому інтерв'ю ACE Universe пояснив свою позицію щодо фільму, назвавши його "кінематографічним шедевром".
"Вони показали фільм, коли він справді готовий. Я був вражений. Тобто я впевнено можу сказати, що це шедевр. Це справді кінематографічний шедевр, бо зміг втримати всі цих персонажів, їхні часові рамки, а також віддати належне історії. Це той випадок, коли все складається в пазл. Ви не дізнаєтеся, допоки не побачите наскільки це круто, – зазначив актор Бролін.
"Дюна" 2021: дивіться український трейлер
Актори, які взяли участь у фільмі:
- Тімоті Шаламе;
- Ребекка Фергюсон;
- Оскар Айзек;
- Джош Бролін;
- Стеллан Скашгорд;
- Дейв Батиста;
- Зендея;
- Шарлотта Ремплінґ;
- Джейсон Мамоа;
- Хав'єр Бардем.