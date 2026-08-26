Керрі Вашингтон могла зіграти значно жорсткішу сцену: що вирізали з "Джанго вільний"

У Квентіна Тарантіно, як відомо, фантазія працює без вихідних. Але навіть у режисера, який ніколи не боявся шокувати глядачів, є сцени, від яких актори можуть сказати: "Може, цього разу без цього". Саме так сталося на зйомках "Джанго вільного".

Як повідомляє pagesix, Джеймі Фокс розповів, що попросив Тарантіно прибрати зі сценарію одну з найбільш жорстоких сцен, у якій його персонаж Джанго та Брумгільда фон Шафт, яку зіграла Керрі Вашингтон, мали зазнати інтимного насильства.

За словами актора, після спільного обговорення з Тарантіно та Вашингтон вони вирішили відмовитися від цієї частини історії. Фокс пояснив це бажанням "захистити" акторку – адже фільми залишаються назавжди, а особливо шокуючі сцени легко можуть існувати окремо від контексту.

Актор також пожартував, що хотів захистити майбутню "Олівію Поуп" – персонажку Вашингтон із серіалу "Скандал". Щоправда, на момент зйомок "Джанго" серіал ще не встиг стати її головною візитівкою.



Фільм "Джанго вільний" / Фото imdb



Тарантіно, за словами Фокса, поставився до пропозиції спокійно й переписав матеріал. У результаті роль Брумгільди навіть стала важливішою для історії: режисер додав більше моментів, у яких вона присутня у спогадах і мотивації Джанго.

Про що "Джанго вільний"

Фільм 2012 року розповідає історію поневоленого Джанго, який отримує шанс на свободу після зустрічі з німецьким мисливцем за головами доктором Кінгом Шульцом. Разом вони вирушають на пошуки дружини Джанго – Брумгільди, яка перебуває у рабстві.

Стрічка поєднала жорстокий вестерн, чорний гумор і фірмову тарантінівську любов до надмірного насильства. Водночас саме через велику кількість насильства та використання расистської лексики фільм свого часу став предметом гострих дискусій.

Попри суперечки, "Джанго вільний" зібрав майже 450 мільйонів доларів у світовому прокаті та став найкасовішою картиною Тарантіно. Тож, схоже, цього разу режисеру таки не довелося вирізати все, що могло когось шокувати

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