З Дженою Ортегою та Кортні Кокс: чого чекати від 6 частини "Крику"

Наступна шоста частина "Крику" вже в березні 2023 року вийде на екрани. До своїх ролей повернуться Дженна Ортега та Кортні Кокс. Чим може вразити продовження – розповідаємо все, що знаємо на цей момент.

"Крик 6" — американський фільм жахів, що є продовженням однойменного фільму 2022 року. Зйомки почалися у Монреалі влітку, а прем’єра запланована на 10 березня наступного року.

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Чого очікувати про шостої частини "Крику" з Дженною Ортегою та Кортні Кокс

Творча група та акторський склад

Режисерами знову стали Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джіллетт, а сценарій написали Джеймс Вандербілт та Гай Бусік. Виконавчим продюсером виступив Кевін Вільямсон.

Відомо, що шоста частина стане першим фільмом франшизи, в якому не з'явиться персонаж Сідні Прескотт. Нів Кемпбелл, яка знімалася у фільмах "Крик" протягом 26 років, відмовилася від участі у новому проєкті через умови її контракту та гонорару, зробивши офіційну заяву.

Як жінці, мені довелося дуже багато працювати, щоб моя праця була гідно оцінена, особливо коли справа стосується "Крику". Я відчула, що пропозиція, яку мені зробили, не відповідає цінності, яку я привнесла у франшизу. Це було дуже важке рішення. Всім моїм шанувальникам: "Я люблю вас",

– зізналася акторка Нів Кемпбелл.

До своїх ролей повернуться Мелісса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудінг, Джасмін Савой Браун, Кортні Кокс та Гейден Панеттьєр. Одну із ролей зіграє Дермот Малруні.

У червні Дженна Ортега повідомила, що у новому фільмі примарне обличчя буде "набагато агресивнішим і жорстокішим".

"Крик 6": дивіться трейлер фільму



Сюжет шостої частини

Після того, як у 5-й частині Прескотт втекла з рідного міста Вудсборо, з яким її пов'язувала низка вбивств, вона отримує дзвінок від Дьюї. Шериф повідомляє про те, що вбивства знову поновились, тож їй варто повернутись у рідне місто. Об'єднавшись із друзями, на них чекає нова боротьба з убивцею.

Чи буде у "Крику 6" лише один убивця? Якщо подивитися на вбивць у попередніх фільмах, то очевидно, що ні. Двоє у першому, двоє у другому та один у третьому. Потім у нас знову було два у четвертому та два в останньому фільмі.

Що відрізняє новий "Крик" від попередніх частин? Так, це велика кількість головних героїв, які цього разу змогли вижити у різанині "Сідні має померти". Тож у 6-й частині розповідатимуть історії тих, хто вижив у попередній частині "Крику". Події у фільмі відбуватимуть в Нью-Йорку, куди переїдуть четверо молодих людей. За задумом Вільямсона, шоста частина сконцентрується на історії Гейл Везерс (Кортні Кокс) та її шлюбі з Дьюї Райлі (Девід Аркетт).