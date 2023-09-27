Дженні Ортезі – 21: найкращі фільми й серіали найпопулярнішої актриси Голлівуду

Сьогодні, 27 вересня, американська акторка Дженна Ортега святкує 21 рік. З нагоди цього особливого дня, ми підготували для вас підбірку її найкращих ролей.

Протягом 10 років своєї кінокар'єри, Дженна Ортега зіграла низку другорядних ролей у відомих фільмах і серіалах. Однак роль Венздей у 2022 році виявилася для неї найуспішнішою і принесла їй мільйони нових підписників в інстаграмі.

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Дженні Ортезі – 21 рік: найкращі фільми з актрисою

День народження: 27 вересня 2002 рік

Громадянство: США

Роки активності: 2012 — дотепер

Зріст: 155 сантиметрів

Інстаграм зірки: 40,1 мільйона підписників

Дженна Ортега розпочала свою акторську кар'єру роллю Джейн в комедійно-драматичному серіалі "Незаймана Джейн", який вийшов в ефір у 2014 році та транслювався до 2019 року.

За сюжетом, Джейн виросла під впливом своєї суворої латиноамериканської бабусі, яка змалку вкладала в неї цінності скромності та стриманості. Навіть ставши привабливою молодою жінкою, Джейн лишалася вірною своїм моральним переконанням і завжди відхиляла непристойні наміри свого нареченого. Однак все змінилося після звичайного візиту до гінеколога, що кардинально перевернуло її життя.

"Незаймана Джейн": дивіться трейлер фільму онлайн

Її зірковий статус закріпився завдяки ролі Харлі Діаз у серіалі "Застрягла посередині" (2016 – 2018 роки); за цей проєкт зірка отримала престижну премію Imagen Award у категорії "Найкраща молода акторка на телебаченні" у 2018 році.

У центрі сюжету – Харлі Діаз, яка народилася у багатодітній родині, де вона мусила ділити увагу своїх батьків з ще шістьма братами й сестрами. Проте Харлі не впадає у відчай, адже попри свій юний вік, вона вже проявляє себе як справжній винахідник! Кожну вільну хвилину дівчинка витрачає на те, щоб придумувати та створювати складні механізми для себе і своєї родини. Її мрія – стати великим інженером і отримати захопливу роботу. Харлі й не підозрює, що її бажання здійсниться набагато швидше, ніж вона може собі уявити!

"Застрягла посередині": дивіться перший епізод серіалу

У 2019 році Дженна Ортега зіграла Еллі Алвес у серіалі-трилері "Ти". Після цього вона вразила глядачів своєю акторською майстерністю у фільмах Netflix, таких як "Няня: Королева вбивць" (2020 рік) і "День так" (2021 рік).

Справжнє визнання прийшло до неї після ролі у підлітковій драмі "Наслідки" (2021 рік). За сюжетом, старшокласниця Вада, яка пережила страшну шкільну трагедію, намагається впоратися зі своїми емоційними наслідками. Стосунки із сім’єю, друзями та знайомими стали тепер для неї зовсім іншими.

"Наслідки": дивіться трейлер фільму онлайн

Поза цим, Дженна блискуче зіграла у жахах "Студія 666" і "X", а також вразила глядачів роллю Тари Карпентер у повнометражному слешері "Крик" (2022 рік), за яку отримала нагороду MTV Movie Award. Також вона озвучила персонажа Брукліна в мультсеріалі Netflix "Світ Юрського періоду: Крейдовий табір" (2020 – 2022 роки).

У 2022 році Дженна Ортега зіграла роль Венздей Аддамс у телесеріалі Netflix "Венздей". Після прем'єри цього шоу, зірка отримала шалену кількість підписників в інстаграмі та стала відомою на весь світ.

За сюжетом першого сезону, у дівчини-аутсайдера Венздей є важливі завдання – розібратися із жахливою серією вбивств і розгадати надприродну таємницю, в яку були вплутані її батьки 25 років тому. Втім, ситуацію буде ускладнювати навчання в академії, на тлі дружби та кохання.

"Венздей": дивіться трейлер першого сезону серіалу