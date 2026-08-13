"Я навіть не просила води": Дженна Ортега розповіла про темний бік дитячої слави

Дженна Ортега відверто розповіла про не надто гламурний бік дитячої акторської кар’єри. Зірка "Венздей" розкрила, як поводилася на зйомках у дитинстві – і це зовсім не мило

В інтерв’ю Esquire Дженна Ортега зізналася, що в дитинстві могла цілий день не їсти й не пити на знімальному майданчику. Вона просто боялася просити щось, аби нікому не заважати.

Ортега згадує, що в дитинстві була надзвичайно зосереджена на роботі. Вона хотіла справити хороше враження і була дуже вдячною за можливість перебувати на знімальному майданчику.

Я не просила навіть ковтка води, – розповіла акторка.

За її словами, вона могла провести весь день без їжі, води чи будь-яких інших прохань, тому що дуже не хотіла відволікати людей.



Дженна Ортега розповіла про зйомки в дитинстві / Фото Esquire



Тепер Ортега визнає: можливо, саме це і було її помилкою.

Кар’єра Ортеги стартувала дуже рано. Ще до того, як світ дізнався її як похмуру Венздей Аддамс, акторка знімалася в серіалах "Річі Річ", "Джейн Діва", "Ти" та озвучувала "Олену з Авалору".

А у 2016 році отримала головну роль у серіалі Disney Channel "У розпалі". Їй тоді було лише 13 років.

Акторка розповіла, що вирішила стати акторкою ще у сім років. Батьки спочатку навіть посміялися, коли почули про її мрію.

Але Дженна виявилася впертою. Вона не відмовилася від своєї ідеї й зрештою таки потрапила в кіно та телебачення.

А тим часом інша голлівудська зірка нещодавно здивував шанувальників кардинальною зміною зовнішності – актор настільки схуд, що його ледь упізнали.



