Дженніфер Еністон поділилася зворушливим фото з колегами зі зйомок спецепізоду "Друзів"

Прем'єра спеціального епізоду "Друзі: Возз'єднання" відбулась 27 травня 2021 року на стримінговій платформі HBO Max. Проте сьогодні актриса Дженніфер Еністон опублікувала у своєму інстаграмі декілька дивовижних фото зі знімального майданчика "Друзів: Возз’єднання". Шанувальники в захваті ще раз побачити своїх улюблених героїв.

"Все ще насолоджуюся любов’ю від "Друзів: Возз’єднання. Дякую кожному з Вас", – поділилася Дженніфер Еністон.

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Серед фото, які опублікувала актриса, – селфі з режисером першого сезону "Друзів" – Джеймсом Берроузом, якого Еністон назвала "татом". Також підписники вражені смішним фото з Девідом Швіммером, Джастіном Бібером і Хейлі Бібер.

Коли стикаються два абсолютно різних світи, обличчя Девіда Швіммера говорить саме за себе,

– говорить актриса.

Останнє фото дуже цікаве – карикатура на "Друзі: Возз'єднання", яка опублікована в журналі The New Yorker.