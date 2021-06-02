Дженніфер Еністон поділилася зворушливим фото з колегами зі зйомок спецепізоду "Друзів"

2 червня 2021 , 17:08
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інстаграм Дженніфер Еністон

Прем'єра спеціального епізоду "Друзі: Возз'єднання" відбулась 27 травня 2021 року на стримінговій платформі HBO Max. Проте сьогодні актриса Дженніфер Еністон опублікувала у своєму інстаграмі декілька дивовижних фото зі знімального майданчика "Друзів: Возз’єднання". Шанувальники в захваті ще раз побачити своїх улюблених героїв.

"Все ще насолоджуюся любов’ю від "Друзів: Возз’єднання. Дякую кожному з Вас", – поділилася Дженніфер Еністон.

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Серед фото, які опублікувала актриса, – селфі з режисером першого сезону "Друзів" – Джеймсом Берроузом, якого Еністон назвала "татом". Також підписники вражені смішним фото з Девідом Швіммером, Джастіном Бібером і Хейлі Бібер.

Коли стикаються два абсолютно різних світи, обличчя Девіда Швіммера говорить саме за себе,
– говорить актриса. 

Останнє фото дуже цікаве – карикатура на "Друзі: Возз'єднання", яка опублікована в журналі The New Yorker.

Що відомо про новий епізод "Друзів"

В новому епізоді актори згадали найцікавіші моменти фільмування шоу: від репетиційного читання "Епізоду з медузою" до переосмислення епічної вікторини з 4 сезону, коли Джої та Чендлер виграли квартиру Моніки та Рейчел. В спеціальному випуску возз'єднання також взяли участь: Різ Уізерспун (яка зіграла сестру Рейчел), Леді Гага, Девід Бекхем, Джастін Бібер. Зйомки спецепізоду відбувалися трохи більше двох днів. 
Автор: Наталія Гулій