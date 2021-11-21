Дженніфер Еністон попрощалася з командою "Ранкового шоу" після фіналу другого сезону

Актриса Дженніфер Еністон попрощалася зі всією знімальною командою серіалу "Ранкове шоу", який створювався спеціально для стрімінгової платформи платформи Apple TV+. Команда закінчила знімання фінального епізоду другого сезону 19 листопада 2021 року.

Коротко про серіал "Ранкове шоу"

Перший сезон був номінований на "Золотий глобус" та "Еммі" – він присвячений темі сексуальних домагань та харрасменту на роботі. Серіал знятий на основі однойменної книги журналіста CNN Брайана Стелтера. Прем'єра першого сезону шоу відбулася 1 листопада 2019 року, другого – 17 вересня 2021 року.

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Сюжет розповідає про життя телеканалу UBA з найпопулярнішим ранковим шоу, яке представляють ведучі Алекс Леві (Дженніфер Еністон) та Мітч Кесслер (Стів Карелл). Коли Мітча звинувачують у домаганнях до співробітниць та звільняють, Алекс знаходить йому заміну – журналістку Бредлі Джексон (Різ Візерспун).

Закінчення знімання другого сезону

Дженніфер Еністон прощається з командою, яка працювала над серіалом.

Текст публікації Дженніфер Еністон в інстаграмі:

Прощаюся з моєю сім'єю @themorningshow. Ми зробили це. Пишаюся тим, що мені вдалося попрацювати з визначними акторами, командою, про яку можна тільки мріяти, і, звичайно, режисерами, які буквально тримали мене за руку протягом усього цього непростого, емоційного шляху. Дякую вам усім за те, що ви всі були поруч.