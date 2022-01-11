Дженніфер Еністон візьме участь у "Ранковому шоу" у третьому сезоні

Apple TV+ офіційно продовжив серіал "Ранкове шоу" на третій сезон. Дженніфер Еністон та Різ Візерспун знову повернуться до своїх ролей у проєкті.

Звісно, що деталі сюжету майбунього сезону не розкриваються. Відомо лише, що новим шоураннером серіалу призначили Шарлотту Стоуд (Картковий будиночок). Її попередниця Керрі Ерін завершила роботу над шоу.

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Зйомки другого сезону серіалу "Ранкове шоу" розпочались одразу після прем'єри першого сезону 1 листопада 2019 року, але були призупинені через пандемію COVID-19.

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Дженніфер Еністон знову виконала роль ведучої головного ранкового шоу країни – Алекс Леві, а Різ Візерспун – роль Бредлі Джексон, колегу-репортерку.

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Після скандального звільнення Алекс Леві (Дженніфер Еністон) головний президент телекомпанії Корі Еллісон (Біллі Крудап) запросив героїню Еністон відновити їх співпрацю. Автори серіалу переписали другу частину сценарію внаслідок карантинних обмежень. Тому події в серіалі відбувались на фоні пандемії коронавірусу. Труднощі життя суспільства, яке переживає пандемію, зосереджені на висвітлення журналістських проблем, – як журналісти працюють, щоб запобігти маніпулюванню думками глядачів.

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