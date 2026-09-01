Бойфренд Дженніфер Еністон розповів, що відбувається між ними після сварок

У Дженніфер Еністон та її бойфренда Джима Кертіса, схоже, все серйозно – настільки, що навіть перші сварки вони вирішують не драмою, а медитацією. Роман триває вже близько півтора року, тож пара, вочевидь, вирішила: кричати одне на одного – минуле століття, краще трохи подихати й прийняти реальність.

Як передає pagesix, Кертіс, який працює гіпнотерапевтом і коучем, розповів про їхні стосунки під час шоу Джеймі Керн Ліми. За його словами, вони багато розмовляють і медитують, а також використовують прийняття та розуміння, щоб розбирати перші конфлікти.

"На етапі медового місяця треба вирішувати все дуже м’яко", – пояснив він.

Про самі стосунки Кертіс відгукується максимально тепло. Він називає 57-річну Еністон відкритою, турботливою, доброю та люблячою, а її близьких друзів – фактично сім'єю, до якої йому пощастило долучитися.



Дженніфер Еністон та Джим Кертіс / Інстаграм зірки



Пара вперше привернула увагу публіки влітку 2025 року, коли їх помітили разом на відпочинку на Майорці. Пізніше Кертіс не приховував, що у його житті багато любові, а джерела називали пару дуже щасливою.

Водночас, за інформацією джерел, Еністон і Кертіс не планують одружуватися. Схоже, після двох шлюбів – із Бредом Піттом та Джастіном Теру – акторка вирішила, що цього разу їй цілком достатньо любові, розмов і медитації.

До речі, Єва Мендес нещодавно пояснила значення свого татуювання на зап'ясті – це своєрідне доповнення до імені чоловіка в латиноамериканській традиції.



