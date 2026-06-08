Фібі та Рейчел тоді й зараз: зірки "Друзів" знову разом через 32 роки після прем'єри серіалу

Зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу знову об'єдналися. Акторки зустрілися через 32 роки після прем'єри улюбленого серіалу.

Вони потішили прихильників спільною світлиною. Крім того, зірки обговорили майбутні творчі плани, про що повідомляє видання Variety.

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Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу об'єднались через 32 роки після прем'єри "Друзів"

У "Друзях" акторки втілили роль Фібі та Рейчел, які неабияк полюбилися глядачеві. І навіть через роки вони асоціюються саме із цими ролями. З моменту прем'єри серіалу "Друзі" пройшло вже 32 роки, а акторки досі з теплом згадують про зйомки у цьому легендарному серіалі.

Звичайно, у їхній кар'єрі було і чимало інших яскравих ролей та проєктів, однак саме "Друзі" займають особливе місце в серці.

Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу натякнули на те, що готові знову повернутися до такого жанру та за умови якісного сценарію готові створити власну комедійну історію, до якої також долучать Кортні Кокс. Ця акторка втілила роль Моніки у "Друзях".



Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу / Фото Variety

Дженіфер Еністор навіть заявила, що готова запропонувати продюсерам такий формат і є ймовірність, що прихильники знову побачать цю легендарну трійку на екрані разом.

Не лише "Друзі": у яких проєктах зіграли Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу?

Ці талановиті акторки вже точно встигли побудувати успішну кар'єру. І цьому посприяла не лише участь у серіалі "Друзі", а й неймовірна харизма, якою володіє кожна із них. Тож і Дженніфер Еністон, і Ліза Кудроу також з'являлися і у багатьох інших кінопроєктах.

Зокрема, Дженніфер Еністон можна побачити також у таких комедійних хітах, як "Брюс Всемогутній", "Ми – Міллери", а також у стрічках "Офісний простір", "Марлі та я", "Дружина на прокат", "Об'єкт мого захоплення" та у багатьох інших.

А Ліза Кудроу з'являлася у таких проєктах, як "Легковажна я", "Протилежність сексу", "Щасливі номери", "Відбій", "Повернення", "Бандити в часі" та в багатьох інших. Прихильники уже сподіваються, що новина про те, що ми знову побачимо разом на екрані цих легендарних акторок, це правда. Тож, чекаємо на новини.