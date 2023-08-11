Я дуже незріла, – Дженніфер Кулідж зізналася, чому відмовилася бути мамою і чи шкодує про це

Зірка улюбленого серіалу "Білий лотос", Дженніфер Кулідж, не має дітей. Наперекір часу, коли актриса роздумувала над ідеєю материнства, вона свідомо прийняла рішення не ставати матір'ю.

До слова, зараз Дженніфер стверджує, що діти могли б суттєво урізноманітнити її життя в Лос-Анджелесі. За словами 61-річної зірки, їй нудно у вільний від роботи час.

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Дженніфер Кулідж пояснила, чому так і не наважилася завагітніти

У новому інтерв'ю для глянцю GQ зірка зізналася, що відмовилася від материнства через те, що хотіла залишатися молодою. Тоді діти, за її словами, змусили б її подорослішати.

Я дуже, дуже незріла, думаю, це пояснює, чому я не маю дітей. Я сама, як дитина. Можливо, якби в мене були діти, мені довелося б подорослішати,

— підкреслила вона.

Втім, якби зараз у Кулідж були діти, вона б більше цінувала своє життя у Голлівуді. Зірка говорить, що життя без дітей не таке веселе: "Мені нудно".

Ще однією причиною, чому актриса не стала матір'ю полягає в тому, що вона часто зустрічалася із сильними чоловіками, але не мала стабільних постійних стосунків. У свій час вона зустрічалася з коміком Крісом Кеттен.

"У мене ніколи не було спокійного хлопця, який був би просто сповнений радості, розумієте? Того, хто сміється над усіма вашими недоліками. Я ніколи не вибираю собі такого", – зізналася Дженніфер.

Як відомо, зірці ніколи не бракувало уваги оточення, ба більше, торік вона розповіла, що переспала з 200 чоловіками, завдячуючи своїй популярності після фільму "Американський пиріг", в якому зіграла роль матері Стіфлера.

Дженніфер Кулідж у фільмі "Американський пиріг" / AL

До слова, у 2021 році вийшов перший сезон зараз популярного серіалу "Білий лотос" за її участю. Її роль Тані Макуейд не лише привернула увагу глядачів, але й розкрила перед нею нові можливості в Голлівуді. За цю роботу зірка отримала престижні нагороди Золотий глобус, Еммі, Critics Choice Awards і SAG Awards.

Нещодавно Дженніфер Кулідж приєдналася до страйку сценаристів, який триває з травня 2023 року. До того ж зараз актриса часто займається благодійністю: виступає в підтримку хворих на СНІД, а також бореться за права тварин.