Королева кіноекрана: 16 найяскравіших фільмів з Дженніфер Лопес, які точно варті перегляду

24 липня свій день народження святкує неперевершена Дженніфер Лопес. Це жінка, яка підкорила не лише світовий шоубізнес, а й кінематограф.

За свою кар'єру вона встигла приміряти сотні образів і неабияк здивувати прихильників. З цієї нагоди 24 Канал зібрав найкращі й найяскравіші фільми з Джей Ло, які ідеально підійдуть для цікавого кіновечора.

"Шахрайки з Волл-стріт" (2019)

Після фінансової кризи 2008 року статки постійних відвідувачів стрип-клубу з Волл-стріт почали стрімко падати. Через це місцеві танцівниці залишились майже без заробітку. Прагнучи повернути розкішне життя, досвідчена та харизматична зірка клубу Рамона, яку зіграла Дженніфер Лопес, розробляє для своєї команди ризиковану схему обману багатіїв. Саме за цю яскраву й переконливу драматичну роль Лопес отримала номінацію премії "Золотий глобус".

"Шахрайки з Волл-стріт": дивіться трейлер фільму онлайн

"Весільний галас" (2001)

Успішна організаторка весільних церемоній Мері Фіоре, роль якої виконала Дженніфер Лопес, присвятила весь свій час кар'єрі й готує найгучніше свято сезону. Під час роботи вона випадково знайомиться з чарівним лікарем Стівом, який рятує її в небезпечній ситуації та одразу захоплює серце дівчини. Однак уже наступного дня з'ясовується, що Стів – наречений тієї самої заможної клієнтки, чиє весілля вона організовує. Тепер Мері доводиться обирати між професійною етикою та справжнім коханням, яке спалахнуло в найневідповідніший момент.

"Весільний галас": дивіться трейлер фільму онлайн

"З мене досить" (2002)

Звичайна офіціантка Слім, яку переконливо зіграла Дженніфер Лопес, щиро вірила, що знайшла чоловіка мрії. Проте незабаром після весілля він знімає маску, показує свою жорстоку натуру й починає погрожувати її життю. Зрозумівши, що втеча та поліція не зможуть захистити її з маленькою донькою від переслідувань, Слім вирішує кардинально змінити тактику. Вона виснажливо тренується, опановує бойові мистецтва й сама виходить на вирішальний бій проти свого кривдника.

"З мене досить": дивіться трейлер фільму онлайн

"Покоївка з Мангеттену" (2002)

Матір-одиначка Маріса у виконанні Дженніфер Лопес працює покоївкою у розкішному готелі Нью-Йорка та мріє про підвищення. Під час прибирання VIP-номера вона піддається спокусі та приміряє дорогий дизайнерський костюм заможної гості. Саме в цей момент до кімнати заходить майбутній сенатор Кріс, який сприймає дівчину за багату й вишукану мешканку готелю. Між ними миттєво спалахує симпатія, але Маріса робить усе можливе, аби приховати свою справжню професію.

"Покоївка з Мангеттену": дивіться трейлер фільму онлайн

Серед інших відомих фільмів з Дженніфер Лопес:

"Селена" (1997)

"Анаконда" (1997)

"Поза полем зору" (1998)

"Клітка" (2000)

"Давайте потанцюємо" (2004)

"Якщо свекруха – монстр" (2005)

"Паркер" (2013)

"Почни спочатку" (2018)

"Вийду за тебе" (2022)

"Мати" (2023)

"Атлас" (2024)

"Офісний роман" (2026)

Нагадаємо, що вчора, 23 липня, свій день народження святкував актор Деніел Редкліфф, який став відомим завдяки ролі Гаррі Поттера. Читайте більше про його фільмографію – у нашому матеріалі.