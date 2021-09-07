Джессіка Честейн та Оскар Айзек: ніжний поцілунок на прем'єрі у Венеції – вірусне відео

На Венеційському кінофестивалі поза конкурсом пройшла прем'єра міні-серіалу "Сцени з подружнього життя" від HBO. Проєкт на червоній доріжці представляли виконавці головних ролей Оскар Айзек і Джессіка Честейн. Актори відзначилися вкрай ніжним поцілунком, який сколихнув мережу.

На острові Лідо, що в Італії, продовжує свою роботу 78-ий міжнародний Венеційський кінофестиваль. 4 вересня 2021 року на червоному килимі з'явились актори позаконкурсного міні-серіалу "Сцени з подружнього життя" – Джессіка Честейн та Оскар Айзек. Своєю романтичною поведінкою вони сколихнули мережу.

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Романтичний поцілунок Джессіки Честейн та Оскара Айзека

Користувачка соціальної мережі Twitter поширила ролик від Getty, який вже встиг стати вірусним. На відео Честейн та Айзек заграють один до одного під очевидні бурхливі оплески та реакції фотографів. Джессіка обхопила обома руками обличчя свого колеги по знімальному майданчику так, наче хотіла поцілувати, але спам'яталась. Потім акторка кокетливо обвила рукою плече Айзека, який подивився їй в очі, перш ніж романтично поцілувати їй руку з внутрішньої сторони. Такий жест ЗМІ та користувачі мережі оцінили, як дуже інтимний, але і не доречний. Актори у серіалі грають подружню пару, але у реальному житті обоє одружені та мають дітей.



Джессіка Честейн та Оскар Айзек / Фото Getty Images

Опублікований ролик у мережі став вірусним. Користувачка твітеру підписала відео коментарем: "Хотіла б я підібрати слова, але чесно – не можу". Станом на 7 вересня 2021 року ролик набрав близько 10 мільйонів переглядів та 200 000 вподобань, а також близько 2-ох тисяч коментарів.

Сюжет мінісеріалу "Сцени з подружнього життя"

Міні-серіал є адаптацією зі шведського класичного твору культового режисера європейського кіно Інгмара Бергмана 1973 року. Головін ролі у серіалі виконали Оскар Айзек та Джессікою Честейн. Сюжет проєкту дуже близький багатьом парам, які переживають кризові період у сімейних стосунках. Головін герої серіалу переосмислюють любов, ненависть, пристрасть, моногамію, шлюб та розлучення через призму сучасної американської пари.

"Сцени з подружнього життя" 2021: дивіться трейлер онлайн

серіалу "Сцени з подружнього життя" на HBO відбудеться